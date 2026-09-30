住宅停車位可能減少 桑尼維爾研修停車規定將聽取民意

桑尼維爾市政府研究調整新住宅項目的停車規定。（桑尼維爾市政府提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 桑尼維爾擬調整住宅開發停車規定，可能減少路外車位。

桑尼維爾擬調整住宅開發停車規定，可能減少路外車位。 重點二： 市府正研修小型車位、前後串聯與機械式停車要求。

市府正研修小型車位、前後串聯與機械式停車要求。 重點三：將舉辦社區說明會蒐集意見，後續送規劃委員會與市議會審議。

AI摘要 文章摘要整理： 桑尼維爾市研修住宅停車規定，考慮減少新建案車位並放寬停車形式，同時透過社區說明會蒐集民意後再進入正式審議。

桑尼維爾市政府正研究調整住宅開發項目的停車規定，未來可能降低新建住宅所需的路外停車位數量，並放寬不同停車方式的規定，讓獨立屋、雙拼住宅及多戶住宅開發更具彈性。

市府表示，此次研究主要目的是讓住宅停車規定更加清楚，同時為開發商提供更多選擇。目前檢討內容包括減少住宅項目必須提供的路外停車位數量，以及調整小型車位（compact parking）、前後串聯車位（tandem parking）和機械式停車位（mechanized parking）等不同停車形式的相關要求。

市府也考慮其他停車管理方式，包括共用停車位，以及將停車位與住宅單位分開計價或出售的「拆分式停車」（unbundled parking），讓住宅開發商可以依據不同項目需求安排停車空間。

為了解居民對相關調整的看法，市府將舉辦社區說明會，介紹住宅停車標準的研究內容及可能修改的規定，並收集居民意見。市府表示，社區意見將納入停車規定修訂草案，之後再進入公開聽證程序。目前規劃委員會預計於10月26日審議相關修訂，市議會則預計於11月10日審議。兩場會議的正式議程將於會議前公布。

市府表示，居民可透過即將舉行的社區說明會了解具體方案並提供意見，相關意見將協助市府在正式提出條例修訂前進一步調整內容。