Peet's慶祝創立60周年 賣1966年創業時的25分咖啡

Peet′s的創業故事，源於一名荷蘭移民對美國咖啡品質的不滿。（取自Peet's Coffee官網）

AI摘要 文章摘要整理： Peet's Coffee在全美咖啡日推出60周年活動，將中杯現煮咖啡以1966年創業價25分販售1天，並以優惠回顧其精品咖啡發展歷程。

29日是全美咖啡 日（National Coffee Day），灣區 多家連鎖咖啡店推出限時優惠，其中發源於柏克萊 的Peet's Coffee，為慶祝創立60周年，特別將中杯現煮咖啡（Medium Drip Coffee）價格調回1966年創業時的25分，讓消費者以60年前的價格享用一杯咖啡。

荷蘭裔移民、Peet's創辦人皮特（Alfred Peet）於1966年在柏克萊開設第一家咖啡店，並逐漸發展為全美知名咖啡品牌。今年適逢創立60周年，業者決定在全美咖啡日重現當年的咖啡售價，參與活動的門市於29日限定一天，提供每杯25分的中杯現煮咖啡。

Peet's的創業故事，源於一名荷蘭移民對美國咖啡品質的不滿。皮特1920年出生於荷蘭，自幼在父親經營的咖啡與茶葉公司接觸烘焙技術，後來曾在倫敦及印尼從事茶葉相關工作。1955年移居舊金山後，他驚訝地發現，當時美國市場充斥大量生產、品質平庸的咖啡，難以找到令他滿意的好咖啡。他曾感嘆：「我來到全世界最富裕的國家，為什麼這裡的人卻喝著最差的咖啡？」

於是，皮特決定親自改變美國人的咖啡習慣，1966年4月1日在柏克萊Vine街與Walnut街交界開設首家Peet's，堅持選用高品質咖啡豆、小批量烘焙及深焙風味，強調新鮮度與品質。這家不起眼的咖啡店，日後成為推動美國精品咖啡文化的重要起點。

除了實體門市優惠，Peet's官網當天也推出購物七五折活動，另有售價30元的Cold Brew Pass，讓會員可連續30天、每天兌換一杯中杯冷萃咖啡。

Peet's Coffee創立於1966年，圖為柏克萊市中心的首家門市。（記者王子涵／攝影）