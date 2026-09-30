「有牛奶嗎」廣告人即將退休 公司就在金山華埠

位於舊金山華埠華園酒家旁的這家廣告公司，並沒有顯眼的招牌。(谷歌地圖)

AI摘要 文章摘要整理： 打造「Got Milk?」等經典廣告的西爾弗斯坦，即將在從業58年後退休，但他仍持續構思新作品，並透過華埠的公司影響美國廣告界。

「Got Milk? 」（有牛奶 嗎？）是美國廣告界最膾炙人口的作品之一，那位廣告人即將退休 ，他的公司位於舊金山的華埠 。

舊金山標準報報導，西爾弗斯坦（Rich Silverstein）透過數十年顛覆刻板印象的作品，成為舊金山最多產的廣告人，但他自己卻痛恨大多數的廣告。但這並非他離開從業58年的廣告業的原因；恰恰相反，這正是他投身廣告業的初衷。

「有牛奶嗎？」、百威啤酒的蜥蜴廣告以及EA將玩家打造成搖滾明星的行銷活動，都是西爾弗斯坦的創意之作。他以對各種典型形象的巧妙運用而聲名鵲起，並透過位於華埠的廣告公司Goodby Silverstein & Partners，不斷創造出驚人的作品。

1985年，他為米爾谷電影節（Mill Valley Film Festival）創作的廣告，將馬連縣的普通勞動者–警察、清潔工、屠夫–塑造成對法國先鋒派電影和帕普（Joseph Papp）頗有見解的影迷。 （西佛斯坦本人也在廣告中客串演出過，飾演一位坐在餐桌旁一臉茫然的父親。）

在2000年的超級盃期間，這家廣告公司為ETrade網路股票經紀商製作了一則廣告，畫面主要是一隻穿著名牌T恤衫跳舞的黑猩猩，隨後出現一句台詞：「我們白白浪費了200萬元。你們的錢都花在哪裡了？」

正是像這樣的作品，讓西爾弗斯坦和他的合夥人傑夫古德比（Jeff Goodby）成為電視廣告復興的領導者。這場復興的標誌是超級盃廣告的爆發式成長，以及廣告產業格局從麥迪遜大道那些老牌但保守的廣告公司，轉向了西海岸創意人才的湧現，徹底顛覆了整個廣告產業。

西爾弗斯坦或許即將退休，但他的生活依然充實。每天早上五點起床，喝一杯「世界上最濃的咖啡」，然後騎車穿過金門大橋。他已經向坎城影展的代表推介了一部關於古巴飛彈危機的音樂劇，這部音樂劇的雄心壯志絲毫不遜於他近半個世紀以來製作的眾多廣告作品。