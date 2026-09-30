阿拉米達市、江蘇江陰市 慶祝締結姐妹市18年

阿拉米達市29日舉行與中國江蘇省江陰市締結姐妹城市18周年慶祝午宴。（記者王子涵／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 阿拉米達市與江蘇江陰市舉行締結姐妹城市18周年午宴，雙方肯定多年在貿易、文化與教育上的交流成果，並表示將持續深化合作與民間外交。

阿拉米達市29日舉行與中國江蘇省江陰市締結姐妹城市18周年慶祝午宴。中國駐舊金山 總領館主任領事羅爽、領事溫馨、阿拉米達市長艾許克拉夫特（Marilyn Ezzy Ashcraft）、江陰姐妹城市委員會主席璩以中、阿拉米達姐妹城市協會創始人莊錦鎮，及多國姐妹城市代表出席。

江陰市長王琪特別致送賀信，祝願「兩市友誼萬古長青」，並寄望兩市未來深化合作，推動兩市友好關係不斷邁上新台階。

舊金山總領館主任領事羅爽表示，江陰與阿拉米達自2008年締結姐妹城市以來，在貿易、商業、文化等領域開展交流合作。這些交流為兩市人民帶來實際利益，也為中美關係增添了正能量。

他引用中國國家主席習近平 關於中美民間交流的談話，感謝阿拉米達姐妹城市協會多年來的努力。羅爽說：「歡迎大家到中國走一走、親眼看看這個國家，體驗中國最新的發展與成就。」

阿拉米達市長艾許克拉夫特表示，姐妹城市計畫已正式納入市府長期戰略規畫。「這代表我們明確宣示，文化交流與民間外交，對城市的成長、包容性及活力至關重要。」

她特別提到，當地姐妹城市協會設立的獎學金，每年資助20名江陰學生，去年也在阿拉米達舉辦中國書畫展覽。「兩座橋梁雖然外觀截然不同，卻肩負相同使命，就是連結人民、文化與商業。」她以阿拉米達Park Street Bridge及江陰長江大橋作比喻，形容兩市跨越太平洋的友誼。

即將於今年卸任、完成八年市長任期的她說：「我知道阿拉米達市將繼續與江陰市領導層攜手合作，書寫這段真摯而持久友誼的下一篇章。為下一個18年乾杯！」

當天出席嘉賓陣容涵蓋多國外交及地方政府代表，墨西哥總領事Marco Mena；菲律賓總領事Arnel Talisayon；以及日本領事Kevin O'Donnell、Takumi Kuroiwa；阿拉米達市議員Tracy Jensen與Greg Boller、市經理Gerry Beaudin、警局長Nishant Joshi、警隊長Jeff Emmitt，以及縣警與市警代表。

江陰姐妹城市委員會主席璩以中（右）代表宣讀江陰市長王琪賀信。（記者王子涵／攝影）

阿拉米達市長艾許克拉夫特表示，姐妹城市計畫已正式納入市府長期戰略規畫。（記者王子涵／攝影）