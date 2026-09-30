我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3生肖女天生富貴命 多金長壽有福氣、晚年生活幸福羨煞旁人

誰能對川普吹耳邊風？從午宴座次看懂黃仁勳和馬斯克的分量

阿拉米達市、江蘇江陰市 慶祝締結姐妹市18年

記者王子涵／阿拉米達市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿拉米達市29日舉行與中國江蘇省江陰市締結姐妹城市18周年慶祝午宴。（記者王子涵...
阿拉米達市29日舉行與中國江蘇省江陰市締結姐妹城市18周年慶祝午宴。（記者王子涵／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

阿拉米達市與江蘇江陰市舉行締結姐妹城市18周年午宴，雙方肯定多年在貿易、文化與教育上的交流成果，並表示將持續深化合作與民間外交。

阿拉米達市29日舉行與中國江蘇省江陰市締結姐妹城市18周年慶祝午宴。中國駐舊金山總領館主任領事羅爽、領事溫馨、阿拉米達市長艾許克拉夫特（Marilyn Ezzy Ashcraft）、江陰姐妹城市委員會主席璩以中、阿拉米達姐妹城市協會創始人莊錦鎮，及多國姐妹城市代表出席。

江陰市長王琪特別致送賀信，祝願「兩市友誼萬古長青」，並寄望兩市未來深化合作，推動兩市友好關係不斷邁上新台階。

舊金山總領館主任領事羅爽表示，江陰與阿拉米達自2008年締結姐妹城市以來，在貿易、商業、文化等領域開展交流合作。這些交流為兩市人民帶來實際利益，也為中美關係增添了正能量。

他引用中國國家主席習近平關於中美民間交流的談話，感謝阿拉米達姐妹城市協會多年來的努力。羅爽說：「歡迎大家到中國走一走、親眼看看這個國家，體驗中國最新的發展與成就。」

阿拉米達市長艾許克拉夫特表示，姐妹城市計畫已正式納入市府長期戰略規畫。「這代表我們明確宣示，文化交流與民間外交，對城市的成長、包容性及活力至關重要。」

她特別提到，當地姐妹城市協會設立的獎學金，每年資助20名江陰學生，去年也在阿拉米達舉辦中國書畫展覽。「兩座橋梁雖然外觀截然不同，卻肩負相同使命，就是連結人民、文化與商業。」她以阿拉米達Park Street Bridge及江陰長江大橋作比喻，形容兩市跨越太平洋的友誼。

即將於今年卸任、完成八年市長任期的她說：「我知道阿拉米達市將繼續與江陰市領導層攜手合作，書寫這段真摯而持久友誼的下一篇章。為下一個18年乾杯！」

當天出席嘉賓陣容涵蓋多國外交及地方政府代表，墨西哥總領事Marco Mena；菲律賓總領事Arnel Talisayon；以及日本領事Kevin O'Donnell、Takumi Kuroiwa；阿拉米達市議員Tracy Jensen與Greg Boller、市經理Gerry Beaudin、警局長Nishant Joshi、警隊長Jeff Emmitt，以及縣警與市警代表。

江陰姐妹城市委員會主席璩以中（右）代表宣讀江陰市長王琪賀信。（記者王子涵／攝影）
江陰姐妹城市委員會主席璩以中（右）代表宣讀江陰市長王琪賀信。（記者王子涵／攝影）

阿拉米達市長艾許克拉夫特表示，姐妹城市計畫已正式納入市府長期戰略規畫。（記者王子...
阿拉米達市長艾許克拉夫特表示，姐妹城市計畫已正式納入市府長期戰略規畫。（記者王子涵／攝影）

精華 FAQ

  • 兩市在阿拉米達市舉行締結姐妹城市18周年慶祝午宴，並邀集中美領事、地方官員及多國姐妹城市代表出席，共同回顧合作成果並展望未來交流。

  • 中國駐舊金山總領館指出，兩市自2008年締結姐妹城市以來，在貿易、商業、文化等領域持續交流，相關合作不僅造福市民，也為中美關係增添正面力量。

  • 市長艾許克拉夫特表示，姐妹城市計畫已納入市府長期戰略，因為文化交流與民間外交對城市成長、包容性和活力都很重要，並期盼兩市續寫下一個18年的友誼。

習近平 舊金山

上一則

聖塔克拉拉縣200萬補助獨立居住屋修繕 背景查核惹議

下一則

運往舊金山中國貨物出了這問題 遭海關查扣

延伸閱讀

費城僑學界慶祝中華人民共和國成立77週年升旗遊行儀式

費城僑學界慶祝中華人民共和國成立77週年升旗遊行儀式
芝加哥兩會慶中國成立77周年、美國建國250周年

芝加哥兩會慶中國成立77周年、美國建國250周年
迎中秋慶十一 南加700多人歡聚

迎中秋慶十一 南加700多人歡聚
白宮國宴 川普致詞提國父孫中山、習近平稱80年前中美並肩抗日

白宮國宴 川普致詞提國父孫中山、習近平稱80年前中美並肩抗日
崇正會慶祝90週年暨升五星紅旗50週年慶典 八十載薪火相傳 崇正精神生生不息

崇正會慶祝90週年暨升五星紅旗50週年慶典 八十載薪火相傳 崇正精神生生不息

熱門新聞

南灣洛斯阿圖以家庭平均年收入41萬7000元成為加州最富裕郊區城市。（取自房地產網站）

加州10大最富郊區城 9個在灣區

2026-09-28 23:28
遇難者秦正宇(音)居住在聖荷西，是蘋果公司軟體工程師，也是三名孩子的父親。（取自Gofundme頁面）

35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女

2026-09-21 15:45
家族表示，希望透過此次重組，為這座走過168年歷史的酒莊找到新的資金與合作模式，讓其仍有機會傳承至第七代。（邦德舒酒莊官網）

撐過大地震、禁酒令與山火 加州168年傳奇酒莊申請破產保護

2026-09-23 16:43
今年麥當勞大富翁遊戲最高可抽100萬元現金。（記者龔玥/攝影）

麥當勞大富翁10月開玩 三種玩法可贏小食或百萬大獎

2026-09-28 21:27
舊金山米慎溪上有20棟罕見船屋。（取自房地產網站）

舊金山一條不尋常「街道」只有20戶人家 罕見1船屋上市

2026-09-27 02:20
南灣洛斯阿圖以家庭平均年收入41萬7000元成為加州最富裕郊區城市。（取自房地產網站）

加州10大最富裕郊區城市 9個在灣區 因為「一發展」

2026-09-29 02:20

超人氣

更多 >
月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算
亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊

亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊
黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了
未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津

未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津
國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了

國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了