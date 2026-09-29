漲租156% 舊金山一家NPO幫助弱勢學AI 如今快撐不下去

舊金山一家非營利組織，因房東提議租金上漲156%，令創辦人陷入幾近噩夢般的境地。（取自Google Maps）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，兩周前，位於Bryant街546號的非營利組織Dev/Mission的創辦人索薩（Leo Sosa）從經紀人那裡得知，Bryant街的房東只會在租金 上漲156%的情況下，才接受為期五年的租約續簽，這讓他陷入幾近噩夢般的境地。

這家非營利組織通過編碼（coding）教育、職業培訓和勞動力 發展，幫助來自代表性不足社區的年輕人進入科技行業，目前每月支付7426美元租金。房東想將這處4000平方呎空間的月租金提高至1萬9000美元。

索薩近十年前創立了Dev/Mission，並將其發展成一個旨在幫助學員直面科技行業一波又一波變革的項目。幾年前，當人工智慧（AI）開始重塑舊金山，初創公司悄然進駐該非營利組織周邊的辦公樓時，他預見了這一轉變，並迅速推出了一項面向學員的AI素養課程作為回應。

索薩說︰「看到這一幕，真令人驚嘆頗具諷刺意味。」

壓力不僅限於商業空間。據Apartment List數據顯示，隨著舊金山AI產業的蓬勃發展，當地公寓租金也隨之飆升，掛牌租金中位數同比上漲了20%以上。

索薩並非孤例。Baycat是一家非營利性媒體製作公司兼培訓機構，在Dogpatch紮根20年，最近也因租金不斷上漲而被迫離開了這個工業風與時尚感兼具的濱水社區。

這很可能也是Dev/Mission即將面臨的處境。該組織位於SoMa社區的辦公租金已飆升至每月2萬至3萬美元。該組織位於Bryant街的租約將於下月底到期。據稱，該組織表示已開始考察新場地，並正在認真評估兩個選項。