我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

才9月就準備過聖誕？洛克菲勒聖誕樹11╱7到曼哈頓

不讀大學年薪也破10萬 紐約「神力女超人」搶當高薪藍領

漲租156% 舊金山一家NPO幫助弱勢學AI 如今快撐不下去

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山一家非營利組織，因房東提議租金上漲156%，令創辦人陷入幾近噩夢般的境地。...
舊金山一家非營利組織，因房東提議租金上漲156%，令創辦人陷入幾近噩夢般的境地。（取自Google Maps）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，兩周前，位於Bryant街546號的非營利組織Dev/Mission的創辦人索薩（Leo Sosa）從經紀人那裡得知，Bryant街的房東只會在租金上漲156%的情況下，才接受為期五年的租約續簽，這讓他陷入幾近噩夢般的境地。

這家非營利組織通過編碼（coding）教育、職業培訓和勞動力發展，幫助來自代表性不足社區的年輕人進入科技行業，目前每月支付7426美元租金。房東想將這處4000平方呎空間的月租金提高至1萬9000美元。

索薩近十年前創立了Dev/Mission，並將其發展成一個旨在幫助學員直面科技行業一波又一波變革的項目。幾年前，當人工智慧（AI）開始重塑舊金山，初創公司悄然進駐該非營利組織周邊的辦公樓時，他預見了這一轉變，並迅速推出了一項面向學員的AI素養課程作為回應。

索薩說︰「看到這一幕，真令人驚嘆頗具諷刺意味。」

壓力不僅限於商業空間。據Apartment List數據顯示，隨著舊金山AI產業的蓬勃發展，當地公寓租金也隨之飆升，掛牌租金中位數同比上漲了20%以上。

索薩並非孤例。Baycat是一家非營利性媒體製作公司兼培訓機構，在Dogpatch紮根20年，最近也因租金不斷上漲而被迫離開了這個工業風與時尚感兼具的濱水社區。

這很可能也是Dev/Mission即將面臨的處境。該組織位於SoMa社區的辦公租金已飆升至每月2萬至3萬美元。該組織位於Bryant街的租約將於下月底到期。據稱，該組織表示已開始考察新場地，並正在認真評估兩個選項。

精華 FAQ

  • 房東只願在租金上漲156%的前提下，才接受為期5年的續租；原本每月7426美元的租金，將被調高到1萬9000美元，讓組織幾乎難以承受。

  • Dev/Mission透過編碼教育、職業培訓與勞動力發展，協助來自代表性不足社區的年輕人進入科技產業，並因AI興起而增設AI素養課程。

  • 報導指出，AI產業蓬勃發展不僅推高商辦租金，也帶動住宅租金上漲，舊金山公寓掛牌租金中位數年增逾20%，其他非營利組織同樣受迫搬離。

租金 舊金山 勞動力

上一則

柯瑞續約勇士 表態願終老灣區 新秀倫德伯格獲格林高度評價

下一則

灣區油價漲 車主為省油錢 寧願多跑段路加油

延伸閱讀

紐約公寓房產稅優惠到期 140元暴增至1萬元…屋主崩潰

紐約公寓房產稅優惠到期 140元暴增至1萬元…屋主崩潰
聖塔克魯茲房租急劇上漲 加大生只能睡車庫

聖塔克魯茲房租急劇上漲 加大生只能睡車庫
矽谷創投公司籌辦高中畢業生科技學校 不授予大學學位 首屆免費

矽谷創投公司籌辦高中畢業生科技學校 不授予大學學位 首屆免費
金山起步屋成交價往往是掛牌價兩倍 原因是...

金山起步屋成交價往往是掛牌價兩倍 原因是...
加州40年漲不停 全美最高 吃掉收入24%

加州40年漲不停 全美最高 吃掉收入24%

熱門新聞

南灣洛斯阿圖以家庭平均年收入41萬7000元成為加州最富裕郊區城市。（取自房地產網站）

加州10大最富郊區城 9個在灣區

2026-09-28 23:28
遇難者秦正宇(音)居住在聖荷西，是蘋果公司軟體工程師，也是三名孩子的父親。（取自Gofundme頁面）

35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女

2026-09-21 15:45
家族表示，希望透過此次重組，為這座走過168年歷史的酒莊找到新的資金與合作模式，讓其仍有機會傳承至第七代。（邦德舒酒莊官網）

撐過大地震、禁酒令與山火 加州168年傳奇酒莊申請破產保護

2026-09-23 16:43
舊金山米慎溪上有20棟罕見船屋。（取自房地產網站）

舊金山一條不尋常「街道」只有20戶人家 罕見1船屋上市

2026-09-27 02:20
今年麥當勞大富翁遊戲最高可抽100萬元現金。（記者龔玥/攝影）

麥當勞大富翁10月開玩 三種玩法可贏小食或百萬大獎

2026-09-28 21:27
灣區一名備受看好的年輕摔角選手喬治（Ryan George）近日在優勝美地國家公園徒步時，意外墜落身亡。示意圖。(記者王子涵╱攝影）

灣區摔角新星 徒步優勝美地時墜落身亡 年僅19歲

2026-09-22 18:34

超人氣

更多 >
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算
整理包／康乃爾大學性侵案 7男凌虐1女7小時 寫作文就沒事？

整理包／康乃爾大學性侵案 7男凌虐1女7小時 寫作文就沒事？
兩口之家也很好買 好市多忠實顧客常囤的十項商品

兩口之家也很好買 好市多忠實顧客常囤的十項商品
未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津

未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津