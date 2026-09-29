灣區地震多 眼科雷射遇震動自動停 醫：問題沒有想像的嚴重

醫生曼奇說︰「從外科手術的角度來看，尤其是眼科手術，這可能是地震期間最安全的手術之一。」（stanfordhealthcare.org網頁）

AI摘要 文章摘要整理： 報導指出，舊金山灣區地震雖多，但LASIK眼科雷射手術因快速且具自動關閉與備援機制，實際風險並沒有想像中嚴重。

眼科雷射手術LASIK需要絕對的精準，而灣區 卻地震 頻繁，若手術進行中發生地震會不會造成手術失敗？

舊金山 紀事報報導，史丹福大學醫學院眼科醫生曼奇（Dr. Edward Manche）在進行的大部分雷射手術中，都會先用一台激光器在患者的角膜上切出一個薄如紙片的瓣，然後再用另一台激光器精確地去除少量組織，重塑眼球形狀。這項手術幾乎沒有容錯空間，需要微米等級的精準度。

那麼，在地震頻繁的舊金山灣區，如果地面開始震動會發生什麼事呢？眼科醫生表示，這是一個常見的問題，但實際情況遠沒有人們想像的那麼嚴重。雷射手術非常快速–患者通常只需在雷射照射下停留幾秒鐘。現代科技能夠追蹤患者的眼球運動，如果眼球超出設定的安全範圍（例如地震期間或患者在手術過程中移動），雷射會自動關閉。

「從外科手術的角度來看，尤其是眼科手術，這可能是地震期間最安全的手術之一，」曼奇醫師說，「當然，最好是不要在那時發生地震，但這種手術非常快速。」

手術過程通常前後約15分鐘。醫生會先給患者滴入麻醉眼藥水，並可能給患者服用口服鎮靜劑。吸環會固定住眼球，然後醫生會校準追蹤系統以匹配眼球。第一台雷射會在不到30秒的時間內，在每隻眼睛上切出一個近乎圓形的角膜瓣。掀開角膜瓣後，醫師會使用無熱雷射輕輕重塑角膜約10秒鐘，然後將角膜瓣放回原位，患者即可離開。

如果在手術過程中發生地震，雷射會自動關閉，並記住該重新開始的位置。通常情況下，外科醫生可以等待震動過去後再完成手術。如果地震導致停電，現代的手術中心會使用先進的備用電池系統，該系統可以立即啟動。一旦恢復安全，手術即可繼續進行。

地震可能對主要依靠手動操作的眼科手術（例如白內障手術）構成較大的風險。但即使在這些手術中，患者也保持清醒，通常可以說話，甚至打噴嚏而不會造成任何問題。

FDA在1990年代首次批准了LASIK。太平洋視覺研究所創始人法克托羅維奇（Ella Faktorovich）表示，在過去的幾十年裡，這項手術取得了巨大的進步，提高了速度和安全性。