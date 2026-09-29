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麥當勞大富翁10月回歸 3種玩法可贏餐點或百萬大獎

記者龔玥/聖荷西報導
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今年麥當勞大富翁遊戲最高可抽100萬元現金。（記者龔玥/攝影）
今年麥當勞大富翁遊戲最高可抽100萬元現金。（記者龔玥/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

麥當勞大富翁遊戲10月6日回歸，透過App掃描餐點貼紙可參加，提供即時餐點、會員積分、地產獎與機會卡，最高有機會贏得100萬元現金。

麥當勞經典「大富翁」（MONOPOLY）遊戲將於10月6日回歸，活動持續至11月1日。今年遊戲玩法有所調整，消費者撕開餐點包裝上的遊戲貼紙後，須透過麥當勞App掃描，兌換即時獎品、收集地產或參加機會卡（Chance Card）遊戲，最高有機會贏得100萬元現金。

麥當勞透過官網公布，今年大富翁活動將簡化遊戲流程，遊戲貼紙全部附在符合資格的餐點包裝上，消費者撕開後，再使用麥當勞App掃描即可參加。符合資格的餐點涵蓋早餐、午餐及晚餐，包括起司四分之一磅牛肉堡（Quarter Pounder with Cheese）、蛋堡、大薯條，以及大杯冷熱飲等。

今年遊戲貼紙揭曉後，共有四種不同的獎品或遊戲機會。第一種是「即時食物獎」，可兌換免費麥香雞、Snack Wrap、McGriddles、奶昔、冰沙、小薯條等餐點。第二種是「即時會員積分獎」，可獲得1500至7000點麥當勞積分。第三種為「收集地產」，消費者需要收集指定組合的地產貼紙，達成獲獎條件後，可贏得包括Carnival郵輪假期、肯尼迪太空中心遊覽行程等獎品，也有機會獲得2027年Jeep Cherokee，或Polaris旗下三款車輛其中一款。第四種則是「機會卡」遊戲。參加者可以在App中進行遊戲，有機會獲得Grubhub、Ulta Beauty、Uber Eats等品牌禮卡，以及5萬元房屋首付款、5萬元大學債務償還金等獎項，現金獎則從1萬元至最高100萬元不等。

其中，100萬元現金獎是今年活動的最高獎項。麥當勞表示，除了大獎外，遊戲也保留免費食品及會員積分等較容易獲得的獎勵。

參加者需先下載麥當勞App、加入MyMcDonald′s Rewards並預先登記遊戲。10月6日活動開始後，購買符合資格的餐點並撕開包裝上的遊戲貼紙，再透過App掃描，即可查看獲得的獎品、地產或機會卡遊戲資格。

此外，在11月1日前，凡透過麥當勞App購買符合資格的餐點，或在自助點餐機、櫃檯及Drive Thru出示Rewards會員碼，每購買一項符合資格的餐點，還可獲得一次額外的機會卡遊戲機會。不過，消費者必須在下單前完成大富翁遊戲登記。

麥當勞美國公司高級副總裁兼首席行銷布蒂科弗（Alyssa Buetikofer）表示，今年活動希望在保留經典撕貼紙玩法的同時，增加獎品種類及會員獎勵，並透過App簡化遊戲流程。

精華 FAQ

  • 活動自10月6日開始，持續至11月1日為止。期間購買符合資格的餐點，撕開包裝上的遊戲貼紙並用App掃描，就能參加各項抽獎或遊戲。

  • 主要有4種：即時食物獎、即時會員積分獎、收集地產，以及機會卡遊戲。獎品包含餐點、積分、郵輪假期、旅遊行程、車輛與現金等。

  • 活動期間內，透過麥當勞App購買符合資格的餐點，或在自助點餐機、櫃檯、Drive Thru出示Rewards會員碼，每買1項可多1次機會卡遊戲，但須先完成登記。

App 麥當勞

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