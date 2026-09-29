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北加中文學校行政營 聚焦校務交流

記者王日芯/聖荷西報導
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北加州中文學校聯合會邀請中文學校校長及行政人員交流校務經驗。（圖／主辦方提供）
北加州中文學校聯合會邀請中文學校校長及行政人員交流校務經驗。（圖／主辦方提供）

AI摘要

文章摘要整理：

北加州中文學校聯合會舉辦行政營，邀請校長與行政人員交流校務經驗，並透過AI、成人班、學分班與華測等專題，協助學校提升經營與教學實務。

加州中文學校聯合會於9月27日舉辦行政營，邀請中文學校校長及行政人員交流校務經驗。四場專題分別探討 AI 時代的學校行政、成人中文班、高中學分班及華語文能力測驗，並在下午茶問答時間，讓與會校長與講員深入討論各校面臨的實務問題。

開幕時，聯合會會長廖琇菁從自己的校長經驗談起，指出校長需要同時面對教師、學生與家長，校務繁雜。她期望行政營讓校長們有機會充電，把實用資訊帶回學校。僑教中心副主任蔡佳樺表示，僑教中心一向重視中文教育，也舉辦許多面向教師和學生的活動；她感謝聯合會為校長與行政人員安排專屬的交流機會，並肯定校長在學校發展中的關鍵角色。

首場由學區委員寇惠風以「展望未來，莫忘初衷」為題，分析僑校當前面臨的挑戰及教育政策、相關法規。他認為，中文學校應走入社區，並與主流教育接軌。他也提出運用 AI 輔助校務行政，促進橫向溝通，減輕人力負擔及交接困難。

第二場「大人也要學中文」由李亭儀校長分享開設成人中文班的經驗，包括嘗試過程中的挫折。她鼓勵有意開班的學校先評估風險、了解市場需求並做好規劃；成人學習以自身需求為導向，師資、課程內容和吸引學員參與的活動，都是重要因素。

第三場由副校長陳俊哲主講「學分轉換主流接軌」，介紹僑校申請高中學分班的法規與流程，以及如何藉此吸引中高年級學生持續學習中文。他指出，申請時須具備符合要求的師資、明確的辦學目標及完整課程大綱，並呈現教學成果。

第四場由丘文晴介紹華語文能力測驗的分級、紙本與電腦測驗方式。測驗主要面向母語非華語的考生，今年11月舉行，現已開放報名。她鼓勵學生透過測驗了解自己的華語程度；測驗結果公布後，聯合會將舉辦華測頒獎活動。

下午的「校長下午茶」邀請講員與校長們面對面問答，現場提問踴躍。廖琇菁也介紹聯合會網站、Facebook 頁面及近期活動，邀請各校帶領教師和學生共同參與。

精華 FAQ

  • 主要是讓中文學校校長與行政人員交流校務經驗，從實務議題中獲得可立即帶回學校運用的資訊，同時藉由專題與問答，協助各校面對經營挑戰。

  • 四場專題分別討論AI時代的學校行政、成人中文班經驗、高中學分班申請與主流接軌，以及華語文能力測驗的分級與報考方式，涵蓋教學與校務兩大面向。

  • 下午的校長下午茶安排面對面問答，讓校長直接針對招生、課程、法規與測驗等實務問題請教講員，並透過聯合會網站與活動資訊，促進校際合作與資源共享。

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