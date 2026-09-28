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中半島湧現購屋潮 有人砸千萬買地

編譯組／綜合報導
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新一波購屋潮湧入中半島包括阿賽頓等地區，有人甚至斥資1000萬美元購買土地。(T...
新一波購屋潮湧入中半島包括阿賽頓等地區，有人甚至斥資1000萬美元購買土地。(Town of Atherton臉書)

灣區人工智慧AI產業蓬勃發展，不僅改變科技業者的經濟狀況，也改變其中部分人的居住傾向。這種變化在中半島(Midpeninsula)地區特別明顯。房地產經紀人表示，今年有更多買家從舊金山向南搬移，被更寬敞住房、優質學校以及相對方便通勤的條件吸引。

「巴洛阿圖線上」(Palo Alto Online)報導，蒙洛公園房地產經紀人艾佛森(Chris Iverson)表示，舊金山買房人士到中半島看房，因為通勤距離合理，同時又能享受當地優質的教育資源。

艾佛森指出，塢德賽(Woodside)、波度拉谷(Portola Valley)、巴洛阿圖、阿賽頓等地區因靠近 280 號州際公路及加州火車(Caltrain)等公共交通設施，正受到買家的高度關注。

不過，湧入中半島的買家並非僅來自單一方向。隨著更多雇主透過更嚴格的混合辦公制度和考勤追蹤，要求員工重返辦公室，那些在 2020 年代初疫情期間離開當地的員工，也正在回流。艾佛森指出，人們正在重返辦公室，他們必須從西雅圖等地搬回來，重新進入這個房地產市場。

無論來自何處，買家們面臨挑戰相同：他們進入的是價格已大幅上漲的中半島房市。

「佳士得國際房地產」(Christie′s International Real Estate)旗下 Sereno Group 副總裁崔士樂(Brian Chancellor) 表示，部分豪宅價格比去年同期飆漲高達 50%。低價位住房價格也比 2025 年水平上漲 12-15%。獨棟住房價格正處於歷史最高水平。

房屋需求在某種程度上，受到舊金山和矽谷 AI 公司近期及即將進行的首次公開發行(IPO)活動的推動，顯示 AI 產業所創造的巨大財富規模。總部位於舊金山的 OpenAI 正籌備潛在的上市計畫，其估值可能高達 1 兆元；根據報導，Anthropic 也正在考慮 IPO，計畫在約 2 兆元的估值、籌集高達 1000 億元資金。

艾佛森指出，阿賽頓是非常強勁市場，許多房產都收到大量報價，部分成交價甚至比掛牌價高出數百萬元。洛斯阿圖斯(Los Altos)房產經紀人埃特維爾(Tori Atwell )表示，來自科技業尤其是 AI 領域的買家，在豪宅市場相當活躍，在阿賽頓和洛斯阿圖山等地區、買進價格在 1200-3400 萬元房產。即使是標價 3000 萬元的豪宅，銷售情況也十分搶手。近期，波度拉谷的一處房產以 5600 萬元成交。

資深買方專家萊維斯基(Alexander Lewicki)觀察，部分買家願意花費 1000 萬至 1100 萬元「購買土地」(for dirt)，計劃拆除或徹底整修現有房屋。

精華 FAQ

  • 主要因灣區AI產業帶來巨額財富，吸引科技業買家進場，同時舊金山買家南移、疫情後回流員工增加，讓中半島房市需求快速升高。

  • 塢德賽、波度拉谷、巴洛阿圖與阿賽頓最受關注，因為靠近280號州際公路與Caltrain，通勤便利，又兼具較大住宅空間與優質學區。

  • 部分豪宅年增幅高達50%，低價位住房也上漲12-15%，獨棟住宅創歷史新高；阿賽頓與洛斯阿圖斯山等地甚至有數百萬元加價成交。

舊金山 灣區 房地產

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