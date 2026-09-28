金山19世紀沉船 變身兒童遊樂場

據舊金山市公園局的調查，增設兒童遊樂場一直是居民最希望實現的項目之一。（日落之友提供）

一艘名為「沙鷸號」（The Sandpiper）的19世紀木製帆船，被海浪沖上舊金山 大洋灘（Ocean Beach），破碎的船身擱淺在岸邊。如今搖身一變，成為日落沙丘（Sunset Dunes）全新兒童遊樂場「沉船灣」（Shipwreck Cove）。遊樂場26日正式開放，等待孩子們前來解開沉船之謎。

小小探險家可以沿著木板登船，查看船桅，攀爬繩梯登上瞭望台，再到沙地裡尋找沉沒的寶藏，或許還能挖出海盜邦斯（Billy Bones）的骸骨。

這場開幕慶典，為全長兩哩的日落沙丘公園增添了唯一一座兒童遊樂場。

日落沙丘是由原車行道海傍公路（Great Highway）改造的海濱行人步道。新冠疫情期間，市府關閉Lincoln Way至Sloat Boulevard之間的道路，並於2024年11月選民通過K提案後，正式將其改為公園。

新遊樂場由非營利組織「日落沙丘之友」（Friends of Sunset Dunes）委託興建，歷經一年規畫及施工。據舊金山市公園局的調查，增設兒童遊樂場一直是居民最希望實現的項目之一。工程獲得批准後，組織透過募款，從約1000名個人捐款者籌得80萬元。

據市公園局核發的試行許可，遊樂場初步開放一年，未來也可能無限期延長。不過，若11月3日選舉中、要求恢復海傍公路平日汽車通行的G提案獲得通過，遊樂場亦可能面臨拆除及遷移。

日落沙丘之友創辦人、舊金山律師盧克斯（Lucas Lux）表示：「我們將繼續改善這座選民表明希望擁有的公園。」該組織與市康樂公園局合作，致力於活化及推廣這條海濱步道。盧克斯表示，公園使用者一直希望有個讓孩子玩耍的地方，同時也能讓他們學習自然與環境知識，「這座遊樂場兩者兼顧。」

遊樂場長300呎、寬30呎，占據Judah街與Kirkham街之間大部分街區，位於行人步道和自行車道之間。

設計團隊利用周末及假期製作船體組件，木材來自金門公園市府工程中砍伐後回收的柏樹、尤加利樹及紅木。首席設計師海納（Sam Haynor）本周在預覽活動中解釋，整體設計概念大致圍繞一個「沉船後重新建造」的故事展開。

市康樂公園局提供土地和許可，而大洋灘則提供了3200平方呎的沙子，這些沙子原本就存在於現場，施工團隊只需在周圍增設邊界。

日落沙丘之友在G提案取得選票資格前，就已完成沉船灣的規畫，並開始製作部分設施。

盧克斯表示，即使G提案通過，相關變更仍須獲得加州海岸委員會（California Coastal Commission）批准，因此遊樂場的拆除時間可能至少延後至現有一年許可期結束。

據舊金山市公園局的調查，增設兒童遊樂場一直是居民最希望實現的項目之一。（日落之友提供）