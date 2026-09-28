前聖塔克拉拉市議員渡邊 質疑李維體育場收益
前聖塔克拉拉市議員渡邊（Kathy Watanabe）近日呼籲，應針對李維體育場（Levi’s Stadium）為聖塔克拉拉市帶來的經濟效益進行獨立分析，全面檢視體育場的成本、收入以及對市政府財政的實際貢獻，讓居民更清楚了解大型體育賽事為城市帶來的經濟利益。
渡邊是今年11月3日聖塔克拉拉市長選舉候選人之一，她日前在李維體育場外舉行記者會，要求市府提高體育場財務資訊透明度，並檢視超級盃、世界盃等大型賽事期間，當地商家是否真正從人潮與消費中受益。
渡邊表示，市府需要釐清李維體育場創造的收入，以及這些收入如何計算、其中有多少應該進入市府一般基金。根据San José Spotlight的报道，她希望確認「應該進入市府一般基金的收入確實進入一般基金」，同時也希望確保未來大型活動能讓更多當地小型企業獲益。
目前渡邊並未提出聖塔克拉拉市可能少收多少收入的具體數字，表示相關報告尚未完成。協助籌辦此次記者會的社區參與聯盟（Coalition for Community Engagement）創辦人艾斯科巴（Edward Escobar）也未能提出具體金額，僅表示目前的收入「還不夠」。
不過，負責灣區大型體育活動相關工作的灣區主辦委員會（Bay Area Host Committee）則表示，聖塔克拉拉已從相關大型活動中獲得經濟效益。該委員會發言人傑爾曼（Mitch Germann）表示，根據公開紀錄，委員會已支付市府95%的相關帳單，目前已等待市府提供額外資料，以完成剩餘款項的結算。
傑爾曼表示，2026年超級盃第60屆賽事（Super Bowl 60）以及在李維體育場舉行的世界盃賽事，為聖塔克拉拉帶來包括飯店入住率提高、短期租屋需求增加、城市知名度提升，以及對當地學校的投資等經濟與社區效益。
大型賽事對李維體育場周邊商家的影響也不盡相同。部分商家表示，今年的超級盃及世界盃明顯帶動營業額。
但並非所有周邊商家都從大型活動中獲益。長期在Great America灣區捷運（VTA）車站附近販售熱狗的吉本斯（Howard Gibbons）表示，大型活動期間的管制措施反而影響他的生意。
有關李維體育場經濟效益的爭論，也讓外界重新關注過去大型體育賽事帶來的實際經濟效益。2016年超級盃期間，灣區整體經濟活動增加約2.4億元，但一項分析顯示，聖荷西獲得的經濟活動約占12%，聖塔克拉拉約占7%，舊金山則占57%。
她認為市府應以獨立分析全面檢視體育場成本、收入與實際貢獻，並讓居民清楚知道超級盃、世界盃等大型賽事究竟帶來多少經濟利益。 渡邊希望確認李維體育場創造的收入如何計算、哪些款項應進入市府一般基金，以及相關收入是否真的已如實納入一般基金。 並不一致。部分商家表示超級盃和世界盃帶來更多客流與營收，但也有人如在捷運站附近賣熱狗的攤商指出，活動管制反而影響生意。
精華 FAQ
她認為市府應以獨立分析全面檢視體育場成本、收入與實際貢獻，並讓居民清楚知道超級盃、世界盃等大型賽事究竟帶來多少經濟利益。
渡邊希望確認李維體育場創造的收入如何計算、哪些款項應進入市府一般基金，以及相關收入是否真的已如實納入一般基金。
並不一致。部分商家表示超級盃和世界盃帶來更多客流與營收，但也有人如在捷運站附近賣熱狗的攤商指出，活動管制反而影響生意。
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