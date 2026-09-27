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皮恩諾洛番茄太美味 吸引外州饕客

編譯林思牧／綜合報導
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「種子電商」在網站上展示的皮恩諾洛番茄照片。(seedshunters.com)
「種子電商」在網站上展示的皮恩諾洛番茄照片。(seedshunters.com)

一種稀有的番茄因為太美味，有人甚至搭飛機從外州前來灣區購買它享用。

舊金山紀事報報導，作為舊金山一家擁有四家分店、深受追捧的雜貨店 Bi-Rite Market 的老闆，莫加納姆 (Sam Mogannam) 可以接觸到各種新鮮優質的時令蔬菜水果。但就在最近，莫加納姆特意去北加州一家商業農場購買了 20 磅稀有且備受追捧的番茄。

這並非金太陽番茄 (Sungold)、聖馬扎諾番茄 (San Marzano) 或早熟女孩番茄 (Early Girl)，而是皮恩諾洛番茄 (Piennolo)，一種小巧的葡萄番茄（grape tomato），有著獨特的尖頭和令人難忘的濃鬱風味。

莫加納姆並非獨一的案例：廚師和番茄愛好者甚至從紐約和德州遠道而來，只為了皮恩諾洛番茄的風采和美味。這種番茄只在夏末秋初的幾個月內供應。「這番茄真是太棒了，」莫加納姆說，「烤著吃味道絕佳，做成番茄泥也美味無比。口感濃鬱，鹹度適中，無需過多調味料。」

皮恩諾洛是一種源自義大利坎帕尼亞（Campania）地區的古老品種，其歷史可以追溯到幾個世紀以前。這款番茄肉質飽滿，皮厚，灣區的這款番茄產自聖貝尼托縣霍利斯特市（Hollister）的馬里奎塔農場（Mariquita Farm），僅在少數快閃店限量銷售。

在對農產品極度痴迷的舊金山灣區，每年夏天的幾個月裡，想要買到最好的番茄吐司幾乎成了一種競爭，皮恩諾洛也憑藉其風味、濃鬱的口感和百搭的特性脫穎而出。有些番茄適合做醬汁，有些則較適合生吃做沙拉，而皮恩諾洛卻不尋常地兼具這兩種用途。

馬里奎塔農場的格里芬（Andy Griffin）說，皮恩諾洛「是幾近完美的番茄」。這種番茄與羅馬番茄（Romas）和聖馬扎諾同屬一類，水分較少，果肉緊實，最適合用於製作醬料。但與這些品種相比，皮恩諾洛番茄酸度較高，汁水也較豐富，可以直接生吃。格里芬說，它厚實的果皮和較低的水分含量也使其更加耐儲存–例如，皮薄的金太陽櫻桃番茄在高溫下很容易裂開。

在義大利，皮恩諾洛番茄至少從18世紀起就在維蘇威火山周圍的火山土壤中種植，並在那裡享有原產地保護地位。在那裡，農民和廚師會將成串的番茄–皮恩諾洛這個名字源於當地方言中「鐘擺」一詞–懸掛起來，在乾燥的氣候下儲存數月，甚至到春天。

精華 FAQ

  • 因為它風味濃鬱、鹹度適中又用途多元，無論烤食、生吃或做成番茄泥都表現出色，讓廚師與番茄愛好者願意跨州來找它。

  • 皮恩諾洛番茄只在夏末秋初的幾個月供應，在灣區主要由聖貝尼托縣的馬里奎塔農場生產，並僅於少數快閃店限量販售。

  • 它與羅馬和聖馬扎諾同屬低水分、果肉緊實的類型，但酸度較高、汁水更豐富，能直接生吃，也因厚皮與低水分而更耐儲存。

番茄 舊金山 灣區

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