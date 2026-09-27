「惡血」荷姆斯紀錄片 尺度太猛被列R級

「惡血」荷姆斯紀錄片即將上映，因片中有裸露鏡頭被列為限制級。（美聯社）

如果你覺得Theranos創辦人荷姆斯 （Elizabeth Holmes）紀錄片「你看到的即一切」（You Can See Everything，暫譯）第一波預告片已經夠怪異，那是因為你還沒看到更怪異的畫面。

SFGate報導，電影發行商A24本周釋出這部紀錄片的完整版預告片，讓觀眾得以一窺，導演菲爾德（Nathan Fielder）為了了解聲名狼藉的荷姆斯，進行了何等程度的深入調查。

在第二波預告片中，菲爾德問荷姆斯：「妳真的覺得妳沒有做錯任何事？」荷姆斯稱，她完全不明白自己為何會被冠上這些罪名，包括三項電匯詐騙罪和一項電匯詐騙未遂罪。

法院紀錄顯示，荷姆斯詐騙投資者的金額高達1億4000萬元，她於2022年被判處11年徒刑，但日前被宣布將於2027年8月轉移到中途之家。

在最新預告片中可以看到，菲爾德當時受荷姆斯邀請，入住她位於聖地牙哥的住家，荷姆斯看起來似乎並不在意菲爾德自由進出家中任何區域。

荷姆斯伴侶艾文斯（Billy Evans）在預告片中也有現身，菲爾德詢問他是否曾擔心荷姆斯在欺騙他，或者是利用他來獲取其家族財富，艾文斯回答不擔心。

與前一支預告片一樣，新預告片中有很多荷姆斯臉部特寫鏡頭，其中一個場景是她表示自己花了很長時間才習慣被他人看到她哭泣。隨後，一滴眼淚從她的眼眶中流出。

本月稍早，這部關於荷姆斯的紀錄片已先於特柳賴德電影節（Telluride Film Festival）上放映，一些影評強調了它的獨特性，Variety雜誌稱其為「一部獨一無二馬戲團式真人秀休閒心理劇」。

由於這部紀錄片包含了一些令人匪夷所思的裸露鏡頭以及粗俗言語，被電影協會列為限制級。本片預定10月16日正式上映。