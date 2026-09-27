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油價太貴撐不住 灣區渡輪11月砍班

記者李怡/舊金山報導
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油價太貴撐不住，灣區渡輪11月起砍一班平日由舊金山市中心前往委利賀（Vallej...
油價太貴撐不住，灣區渡輪11月起砍一班平日由舊金山市中心前往委利賀（Vallejo）的午間渡輪。（記者李怡/攝影）

油價格持續飆升，不只開車族荷包吃不消，連灣區渡輪也開始算不過帳。舊金山灣區渡輪（San Francisco Bay Ferry）將從11月起取消一班平日由舊金山市中心前往委利賀（Vallejo）的午間渡輪。這班船平均一天只有約8至10名乘客，取消後估計一年可省下約25萬元燃油支出。

被取消的是上午11時30分從舊金山市中心碼頭出發、約一小時後抵達委利賀的班次。對一般上下班族影響有限，但對習慣利用午間渡輪往返舊金山和北灣的乘客來說，11月後就得重新安排時間。

渡輪方面表示，這班船載客量一直偏低，而柴油價格近期大幅上漲，使得維持低載客班次的成本愈來愈高。取消後，乘客仍可選擇前後相隔約一小時的其他班次。

按照渡輪公司公布的方案，阿拉米達Seaplane航線擬增加下午5時向東班次，以紓解下午4時30分及5時30分尖峰船班的擁擠。Harbor Bay航線則考慮增加一班午間往返及一班較晚的晚間班次，Richmond航線也可能增加下午早段向東班次。新時刻表預計最快11月2日生效。

對灣區居民而言，這也是高油價影響日常生活的另一個縮影。以前說到油價上漲，大家最直接想到的是加油站帳單，如今從開車、送貨到公共交通，燃料成本都可能一層層反映到民眾的出行選擇。

對每天尖峰時間搭船通勤的人來說，這次影響暫時不大。但如果柴油價格繼續居高不下，公共交通業者如何在控制成本和維持服務之間取得平衡，恐怕還會是接下來幾個月灣區通勤族必須關注的問題。

精華 FAQ

  • 主要原因是柴油價格大幅上漲，加上該班次平均每天只有8至10名乘客，載客量偏低、營運成本過高，停開後可減少約25萬元燃油支出。

  • 被取消的是上午11時30分自舊金山市中心出發、約1小時後抵達委利賀的班次。對一般通勤族影響有限，但習慣午間往返舊金山與北灣的人需改變行程。

  • 公司規劃增加部分熱門時段與航線班次，包括阿拉米達Seaplane下午5時向東班次、Harbor Bay午間與晚間班次，以及Richmond下午早段向東班次，最快11月2日上路。

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