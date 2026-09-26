金門大橋自殺防護網奏效 擬推廣至全美

自殺防治網安裝後，金門大橋自殺率明顯下降。(取自金門大橋管理局官網)

金門大橋 上的自殺防護網頗具成效，或將啟發美國各地安裝更多防止自殺屏障。舊金山 紀事報報導，加州聯邦參議員巴迪亞(Alex Padilla)及一位共和黨 參議員提出了一項新的兩黨合作聯邦撥款計畫，旨在將金門大橋上的自殺防護網推廣到全國更多橋樑和高層建築，以遏制自殺事件的發生。

這項名為「自殺屏障法案」（Barriers to Suicide Act）的提案於24日由巴迪亞和北卡州共和黨參議員蒂利斯（Thom Tillis）共同提出。該法案將設立一個競爭性撥款流程，供各州和地方政府申請，用於在橋樑、建築物、高樓停車場、公路鐵路交叉口和火車站安裝防護網和防護欄。

該法案還將資助一項研究，調查哪些人造物體最常被用於自殺，以及哪些預防措施在這些地方最為有效。兩年前，金門大橋耗時五年、耗資近2.25億美元，在人行道下方安裝完成鋼網。這項提案的提出，源自於自殺者家屬多年的規畫和倡導，他們希望終結金門大橋作為自殺高發地的悲劇歷史。這張網子懸掛在人行道下方約20呎處，旨在接住跳橋者防止他們墜落，從而為救援人員提供施救機會。

自裝好以來，橋上的自殺人數大幅下降：2025年橋上有4人自殺身亡，而安裝安全網之前，每年的自殺人數約為30人。根據橋樑管理部門的數據，去年6月至12月期間沒有發生自殺事件。巴迪亞在聲明中表示，這座橋證明了防護措施可以如何挽救生命。

「太多人死於自殺–我們知道，在危機時刻，物理屏障可以幫助挽救生命。」巴迪亞說，「自殺屏障法案是一項符合常理、能夠挽救生命的立法，它將有助於提高安全標準，使我們的公共基礎設施更加安全。」

根據參議員的聲明，如果獲得批准，該撥款項目將透過國家公路績效計畫 (National Highway Performance Program) 來實施，並且還將開展研究，探索更多減少跳橋死亡的方法。根據聯邦疾病管制與預防中心CDC的數據，2024年美國有將近4萬9000人自殺身亡，而從高處落下摔死是自殺的最常見方式之一。

2023年11月間，兩名工人在舊金山金門大橋上施工、安裝自殺防護網。(中新社)