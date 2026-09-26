期中選舉倒數 少數族裔投票面臨新門檻

美國社群媒體(ACoM)邀請倡議人士討論今年11月選舉前，各族裔選民可能面對的投票障礙。專家提醒民眾，應提前做好確認資格和規定等準備。(記者李怡╱翻攝)

2026年美國期中選舉 進入倒數，選民身分證件、重新畫分選區、語言服務以及移民執法帶來的擔憂，都可能影響少數族裔選民走進投票 站。美國社群媒體(ACoM)25日舉行全國媒體簡報會，邀請亞裔、拉丁裔、非裔 及原住民投票權益倡議人士，討論今年11月選舉前，各族裔選民實際面對的投票障礙，以及民眾應如何提前做好準備。

對華裔及其他亞裔選民而言，今年投票面臨的問題不只是「要不要投票」，還包括能不能取得清楚的母語資訊、是否了解所在地最新的投票規定，以及選區重新畫分後，是否知道自己究竟屬於哪個選區。

亞裔美國人推進聯盟(AAJC)總裁兼執行主任楊重遠(John C. Yang)參與當天討論。

ACoM將語言服務、重新畫分選區以及選民取得投票資訊等問題列為此次簡報會的重要議題。這些問題對第一代移民尤其實際。部分選民日常主要使用中文、西班牙文或其他語言，即使已經取得美國公民身分並完成選民登記，如果無法及時理解選票、候選人資訊或投票規定，仍可能增加參與選舉的難度。

今年另一個受到關注的問題，是移民執法可能帶來的「寒蟬效應」。ACoM在會議說明中指出，一些移民社區擔心美國移民暨海關執法局(ICE)人員可能出現在投票場所附近。即使符合資格的美國公民依法可以投票，這類疑慮仍可能使部分來自移民家庭的選民感到不安。

原住民選民則面臨另一套障礙。美洲原住民權利基金資深律師雷昂(Jacqueline De León)參與簡報。原住民社區長期存在居住地址、郵件投遞、交通及偏遠地區投票服務不足等問題。一些原住民地區缺乏標準街道地址和住宅郵件投遞，會增加選民登記及郵寄投票的困難。

選民身分證件也是今年選舉前的一大焦點。拉丁裔社區同樣面臨移民身分與投票權資訊混雜造成的疑慮。

與會組織提醒，選民不宜等到投票日前幾天才確認資格和規定。尤其曾搬家、更改姓名，或很久沒有投票的民眾，可提前確認自己的選民登記、投票地點、身分證件要求及提前投票安排。

美國社群媒體(ACoM)邀請倡議人士討論今年11月選舉前，各族裔選民可能面對的投票障礙。專家提醒民眾，應提前做好確認資格和規定等準備。(記者李怡╱翻攝)