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舊金山華裔禮品連鎖店 拓店遭抵制

編譯林思牧／綜合報導
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「療癒商店」一間分店內的商品陳設。(谷歌地圖)
「療癒商店」一間分店內的商品陳設。(谷歌地圖)

一家蓬勃發展的華裔東主禮品連鎖店，計畫在舊金山的一個購物區開張新店，但它的出現正在撕裂這個街區。

舊金山紀事報報導，在舊金山內列治文區的克萊門特街（Clement Street）上，一場關於連鎖店及其對社區特色影響的爭論已經持續數月。克萊門特街是舊金山最受歡迎、最具活力的零售社區之一。

一方是當地禮品店老闆陳靜（Jing Chen，音譯），她是伯納爾崗（Bernal Heights）的居民。她18歲時從中國廣州來到舊金山，曾在日本城的一家漢堡王（Burger King）打工，之後攢夠了錢在米慎區開了一家很小的禮品店。如今，她已將自己的「療癒商店」（Therapy Stores）擴展到內日落區和伯納爾崗，並在灣區各地還擁有另外七家分店。

去年，陳靜斥資約200萬美元買下了克萊門特街32號的店面，計畫在那裡開設另一家「療癒商店」。這家商店出售本地製作的珠寶、賀卡、書籍、蠟燭和其他具有舊金山特色的禮品。

但整個過程一點也不像店名所稱的那樣具有療癒作用。當地商家將陳靜描述為一個取巧的投機分子，試圖透過金錢收買進入這個社區，同時規避其他商家必須遵守的規則，對此他們對陳靜進行了反擊。

克萊門特街商戶協會在阿圭略街（Arguello）以西的沿街商鋪櫥窗張貼了「克萊門特街禁止連鎖零售」的傳單，並收集了約400人的簽名，反對療癒商店的入駐。但據市府規畫部門稱，療癒商店收集到了720個支援簽名，因此雙　方似乎都聲勢壯大。

當地商家團體向市府規畫部門投訴，表示陳靜的這家療癒商店連鎖店是其第11家分店，屬於「連鎖零售」企業，因此需要取得有條件使用許可。市府規畫部門同意了該投訴，迫使陳靜向規畫委員會申請連鎖零售許可。

24日，陳靜在規畫委員會取得勝利，獲得了至少擁有11家分店的連鎖店所需的特殊許可。但此案仍有可能上訴至市議會。

「療癒商店」一間分店的門面。(谷歌地圖)
「療癒商店」一間分店的門面。(谷歌地圖)

精華 FAQ

  • 當地商家認為療癒商店已是連鎖零售，若進駐克萊門特街會破壞街區特色，也質疑其試圖以資金與規則漏洞進入社區，因此發起連署與公開抗議。

  • 陳靜從米慎區小店起家，如今已在內日落區、伯納爾崗設店，並在灣區各地還有另外7家分店；克萊門特街新店若開張，將成為第11家分店。

  • 市府規畫部門先認定療癒商店屬連鎖零售，要求申請有條件使用許可；但24日規畫委員會核准其所需特殊許可，讓店主暫時勝出，不過案件仍可能再上訴。

華裔 舊金山 漢堡王

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