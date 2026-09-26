金山市府員工2最大工會 接受羅偉新合約 唯獨護士不買單

舊金山市府員工的兩個最大工會接受了提前續約的協議，被視為是市長羅偉在勞資關係施政上取得了一項勝利。(sf.gov)

舊金山 市府員工的兩個最大工會接受了市長羅偉 提出的合約協議，但市府雇用的護士們不接受。

舊金山標準報報導，舊金山市長羅偉本周取得了一項勝利：代表該市約一半員工的兩大市政工會批准了提前續約。然而，並非所有人都對此感到滿意：代表近2400名市府護士的談判小組打破了團結，拒絕了這項協議，引發了一場關於工作場所安全、人員配備和薪酬的爭論。

這些合約要到2027年才到期，談判原本預計要幾個月後才會開始。但對於今年在預算談判期間面臨罷工 威脅的羅偉來說，提前達成協議避免了一場可能十分激烈的談判。此外，在警察和消防員於3月爭取到未來四年14%的加薪之後，提前達成協議也緩解了員工要求更大幅度加薪的壓力。

為了搶先機，羅偉政府在8月向舊金山勞工委員會提出了一個方案。該協議向代表2萬4000名市府僱員的10個工會提出，包括從2027年到2031年加薪12%，以及到2029年6月30日不裁員。

每個工會都有自己的合同，可以自行決定是否接受協議或進行完整的談判程序。一個工會的拒絕不會影響其他工會的協議。舊金山市最大的兩個工會SEIU 1021和IFPTE Local 21共代表約1萬7000名員工。在聯邦預算不確定性的情況下，這兩個工會都表示，經濟穩定和就業保障是他們支持協議的原因。（護士屬於SEIU的另一個談判單位。）

雖然這項協議將使羅偉市長未來幾個月的預算談判較為順利，但加薪對預算的財政影響仍不明朗。舊金山面臨嚴峻的財政前景，市長尚未詳細說明預算將如何容許員工的全面加薪。

這項協議對羅偉意義重大，因為他當選時並未獲得公共部門工會的支持，並且在先前的預算談判中也曾遭到工會的反對。其他一些談判單位，包括代表城市交通工人、電工和建築工人的工會，尚未決定是否接受市長提出的初步方案。

護士談判委員會一致拒絕了市長的提議。據該部門談判團隊的註冊護士埃斯汀(Jennifer Esteen)稱，一項針對其成員的調查顯示，絕大多數成員都反對這項提議，她稱該提議「荒謬」且「侮辱人」。「拒絕市長的提議不僅僅是錢的問題；這關乎尊嚴」。