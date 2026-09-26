我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比爾蓋茲警告：AI若落入惡人之手 將足以殺死10億人

白宮公布川習會成果 美中互降300億美元商品關稅 未提台灣

星巴克砍店 灣區至少13家熄燈

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
星巴克近期將在灣區關閉至少十幾家門店。(本報檔案照)
星巴克近期將在灣區關閉至少十幾家門店。(本報檔案照)

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，星巴克(Starbucks)將在灣區(Bay Area)關閉至少十幾家門店。作為其最新一輪業務重組計畫的一部分，這家咖啡巨頭將在北美地區關閉約250家門店。

舊金山商業時報(San Francisco Business Times)對星巴克門店定位器上所列營業時間的梳理，灣區此次關閉的門店似乎主要集中在舊金山和屋崙以外的地區。

星巴克尚未公開發布擬關閉門店的完整名單，也拒絕確認具體數量或灣區具體門店位置。

舊金山商業時報確認的門店包括：拉法耶市(Lafayette)Mt. Diablo大道3547號、核桃溪市(Walnut Creek)N. California 大道1663號、南舊金山市(South San Francisco)Gateway大道176號、聖塔路薩市(Santa Rosa)Calistoga路138號、聖塔路薩市Mendocino大道2240號、聖卡洛斯市(San Carlos)San Carlos大道1187號、密爾布瑞市(Millbrae)N. Rollins路119號、聖卡洛斯市Industrial路1135號、山景城(Mountain View)El Monte大道1037號、聖荷西市The Alameda1205號、赫克力斯市(Hercules)San Pablo大道3700號、康柯德市(Concord)Willow Pass路1701號、吉爾洛市(Gilroy)First街795號。

隨著星巴克更新門店清單，該列表可能會發生變化或擴充。至少部分門店已張貼告示，通知顧客即將永久關閉。

此次關閉是星巴克大規模收縮戰略的一部分，首席執行長尼科爾(Brian Niccol)正持續推進公司的「回歸星巴克」(Back to Starbucks)戰略，該戰略側重於提升服務質量、重新設計咖啡館，並讓門店回歸更傳統的咖啡館體驗。

星巴克首席運營長格拉姆斯(Mike Grams)周四在致員工的信中表示，公司已「仔細審查了北美咖啡館布局，並確定了那些我們認為無法持續為顧客和夥伴提供理想體驗，或無法實現可接受財務業績的門店」。

星巴克表示，此次將關閉約250家門店，約占其1.8萬多家北美門店總數的1%。公司預計將產生約3億美元的重組費用，其中包括約2億美元的現金成本，主要與提前終止租賃合同及員工離職補償金相關。

精華 FAQ

  • 根據目前媒體整理與星巴克門店定位器資料，灣區此次至少有13家門店將關閉，但公司尚未公開完整名單，也未正式確認最終數量與各店位置。

  • 已確認的店點分布於拉法耶、核桃溪、南舊金山、聖塔路薩、聖卡洛斯、密爾布瑞、山景城、聖荷西、赫克力斯、康柯德與吉爾洛等地，明顯不只集中在舊金山與屋崙。

  • 公司表示，關店是北美布局審查後的結果，針對無法提供理想顧客體驗或財務表現不佳的門店；整體將關閉約250家，約占北美門店總數的1%，並產生約3億美元重組費。

灣區 星巴克 舊金山

上一則

北加州建5英畝人工潟湖衝浪度假村 普萊賽縣批准

下一則

為中秋團圓飯加菜 舊金山燒臘店大排長龍

延伸閱讀

星巴克大砍北美250家門市 執行長祭20億元省錢計畫

星巴克大砍北美250家門市 執行長祭20億元省錢計畫
Corgi Insurance開設百家咖啡館計畫 擱置

Corgi Insurance開設百家咖啡館計畫 擱置
星巴克擬出售日本事業多數股權 重心轉回美國本土

星巴克擬出售日本事業多數股權 重心轉回美國本土
舊金山中心商場Bloomingdale′s百貨部分或被收購

舊金山中心商場Bloomingdale′s百貨部分或被收購
日本品牌UNIQLO重返舊金山市中心 10月開業

日本品牌UNIQLO重返舊金山市中心 10月開業

熱門新聞

遇難者秦正宇(音)居住在聖荷西，是蘋果公司軟體工程師，也是三名孩子的父親。（取自Gofundme頁面）

35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女

2026-09-21 15:45
加州全保明年取消一些人的健保補助，包括部分沒有綠卡、非美國公民身分的投保人。（記者邵敏／攝影）

健保新規取消補助 加州恐10萬華人受影響…業者籲及早打算

2026-09-20 02:19

南灣水療中心竟是秘密妓院 華裔夫婦靠這些手段年賺70萬元

2026-09-18 13:33
家族表示，希望透過此次重組，為這座走過168年歷史的酒莊找到新的資金與合作模式，讓其仍有機會傳承至第七代。（邦德舒酒莊官網）

撐過大地震、禁酒令與山火 加州168年傳奇酒莊申請破產保護

2026-09-23 16:43
聖荷西市府稱進入「無營地時代」。（記者龔玥╱攝影）

聖荷西街頭無家可歸人口18個月減32%　市府稱進入「無營地時代」

2026-09-20 15:59
灣區一名備受看好的年輕摔角選手喬治（Ryan George）近日在優勝美地國家公園徒步時，意外墜落身亡。示意圖。(記者王子涵╱攝影）

灣區摔角新星 徒步優勝美地時墜落身亡 年僅19歲

2026-09-22 18:34

超人氣

更多 >
張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休
布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級
王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元
「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」
與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了

與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了