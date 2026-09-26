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台灣出海搶AI人才 Talent Taiwan首個海外據點落腳矽谷

記者王湘涵／巴洛阿圖報導
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Talent Taiwan矽谷辦公室25日在巴洛阿圖成立，多位貴賓共同揭幕，象徵...
Talent Taiwan矽谷辦公室25日在巴洛阿圖成立，多位貴賓共同揭幕，象徵首個海外據點正式啟動。（記者王湘涵/攝影）

台灣國家級國際人才服務平台Talent Taiwan首個海外據點25日在巴洛阿圖正式成立，將人才政策與服務帶進全球科技與創投重鎮。矽谷辦公室未來將提供就業金卡、簽證及赴台發展諮詢，串聯灣區人才與台灣產業資源。在多位貴賓共同揭幕下，象徵矽谷據點正式啟動。

國發會主委葉俊顯表示，與其等待全球人才來台，不如主動走進人才所在的地方。（記者王...
國發會主委葉俊顯表示，與其等待全球人才來台，不如主動走進人才所在的地方。（記者王湘涵/攝影）
Startup Island TAIWAN矽谷中心主任蘇祐立介紹矽谷據點及台灣新...
Startup Island TAIWAN矽谷中心主任蘇祐立介紹矽谷據點及台灣新創生態系。（記者王湘涵/攝影）

國發會主委葉俊顯表示，隨著台灣人工智慧（AI）、半導體等產業發展，需要更多全球人才，而矽谷正是科技人才聚集地。與其等待人才來台，不如主動走進人才所在的地方。他形容就業金卡是「VIP通行證」，也希望新辦公室成為人才在矽谷的「台灣朋友」。

Talent Taiwan執行長廖炳坤介紹台灣工作及生活環境，並以「珍奶指數」比...
Talent Taiwan執行長廖炳坤介紹台灣工作及生活環境，並以「珍奶指數」比較台北與舊金山生活成本。（記者王湘涵/攝影）

Talent Taiwan執行長廖炳坤（Jonathan Liao）出生於加州、年輕時回到台灣。他除了介紹工作機會，也從交通、醫療及生活切入，凸顯台灣的生活吸引力，更以「珍奶指數」比較生活成本：10美元在舊金山約可買1.5杯珍珠奶茶，在台北則可買4.49杯。

數位發展部政務次長楊佳玲（左）與國發會主委葉俊顯（右），頒發就業金卡給Sales...
數位發展部政務次長楊佳玲（左）與國發會主委葉俊顯（右），頒發就業金卡給Salesforce資深軟體工程師Michael Foley（中）。（記者王湘涵/攝影）

截至今年7月底，共有1萬7702張就業金卡獲准，其中美國籍4173人居各國之首。現場也頒發就業金卡給Salesforce資深軟體工程師佛利（Michael Foley）；他與家人過去常赴台，取得金卡後，可更彈性地在台居留及工作。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔表示，駐處樂於與Talent Taiwan矽...
駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔表示，駐處樂於與Talent Taiwan矽谷辦公室合作，共同協助連結人才與台灣機會。（記者王湘涵/攝影）

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔表示，就業金卡申請也會與駐處銜接，形成在地攬才服務窗口。

工研院董事長吳政忠表示，實體人工智慧（Physical AI）將帶來下一波機會，...
工研院董事長吳政忠表示，實體人工智慧（Physical AI）將帶來下一波機會，台美可結合軟體創新與硬體製造優勢，進入下一波「新藍海」。（記者王湘涵/攝影）

工研院董事長吳政忠表示，生成式AI之後，下一波機會將走向實體人工智慧（Physical AI），需要軟硬體整合。美國強在創新與軟體，台灣有硬體製造優勢，未來五至十年將是一片「新藍海」，工研院也已與產業同步研發、提前布局。

國家人工智慧戰略特別委員會委員林之晨表示，AI新十大建設現階段最迫切的前三項工作...
國家人工智慧戰略特別委員會委員林之晨表示，AI新十大建設現階段最迫切的前三項工作都是「人才、人才、人才」。（記者王湘涵/攝影）

台灣大哥大總經理、國家人工智慧戰略特別委員會委員林之晨表示，Talent Taiwan走進矽谷人才聚集地，也反映台灣對AI人才的需求。

Talent Taiwan矽谷辦公室開幕典禮與會貴賓合影，為首個海外據點正式啟動...
Talent Taiwan矽谷辦公室開幕典禮與會貴賓合影，為首個海外據點正式啟動寫下新頁。（記者王湘涵/攝影）

林之晨也從影視文化談攬才，台灣大哥大每年投資約10部電影及電視劇，希望讓世界看到台灣故事。他回憶，小時候看好萊塢電影會嚮往美國生活，如今也希望海外觀眾透過影視看見台灣，讓認同的人也想來台灣。

柏克萊加大公共衛生學院院長呂淳祺分享對台灣的熱愛，並形容Talent Taiwa...
柏克萊加大公共衛生學院院長呂淳祺分享對台灣的熱愛，並形容Talent Taiwan是一座連結台灣與矽谷的橋梁。（記者王湘涵/攝影）

柏克萊加大公共衛生學院院長呂淳祺（Michael C. Lu）說自己熱愛台灣、喜歡台灣美食，更感受到現場每個人「對台灣的愛」。這一席話獲全場掌聲。他表示，矽谷有人才與創意，台灣有科技、製造及醫療等優勢，Talent Taiwan就像一座橋，連結台灣與矽谷、創意與實踐。

精華 FAQ

  • 因為矽谷是全球科技與創投重鎮，也是AI人才高度聚集之地。台灣希望不再被動等待人才來台，而是直接走進人才所在的地方，強化攬才效率。

  • 辦公室將提供就業金卡、簽證及赴台發展諮詢，並串聯灣區人才與台灣產業資源，形成在地攬才窗口，方便有意來台工作或居留的人士取得協助。

  • 台灣強調AI、半導體與製造優勢，也凸顯交通、醫療、生活成本與文化內容的吸引力。官員與企業代表認為，台灣可成為創新、實作與生活兼具的人才落腳地。

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