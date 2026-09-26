北加州建5英畝人工潟湖衝浪度假村 普萊賽縣批准

普萊賽縣開發商設想建造一座五英畝的人工瀉湖，周圍環繞著酒店、平房、餐廳以及一系列極限運動項目。預計需要約兩年時間建成。（取自普萊賽縣官網）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，計畫在北加州 建設的一座新內陸衝浪度假村已獲准推進，開發商設想建造一座五英畝的人工潟湖（lagoon），周圍環繞著酒店、平房、餐廳以及一系列極限運動項目。

普萊賽縣規畫委員會於周四（24日）批准了位於羅斯維爾（Roseville）以北的Alchemy Surf Resort的規畫方案。

據該縣稱，由加利亞多夫婦（ Chris and Andrea Gallardo）領導的Inland Surf Co.計畫於2027年春季破土動工。

該度假村以一個五英畝的潟湖為核心進行設計，該潟湖將生成人工浪，適合從初學者到經驗豐富的衝浪者。

縣政府批准的規畫包括一座擁有100間客房的酒店、平房以及一座2萬8390平方呎的衝浪中心。該度假村還將設有恆定波浪池（standing wave pool）、戶外滑板廣場、兒童遊樂場、沙灘、活動區、水療中心和冷水浸泡池，以及一個配備蹦床、攀岩牆和室內滑板設施的極限運動中心。

該項目將作為Placer One的一部分，這是一個位於普萊賽縣未建制區域、占地2213英畝的總體規畫社區。該開發項目計畫包含數千套住宅、商業設施、公園、學校以及未來將建成的沙加緬度州立大學普萊賽中心（Sacramento State Placer Center）。

該衝浪度假村的籌備工作已持續數年，該度假村將讓沙加緬度地區的居民無需遠赴海岸即可體驗衝浪。開發商表示，這種可控制的環境還可支持衝浪課程、訓練營、青少年項目及其他有組織的活動。

該公司網站稱，預計該度假村在穩定運營後，每年將吸引超過45萬名遊客。

該大型開發項目的部分區域已開始施工，據開發商稱，該項目預計需要約兩年時間建成。