華府首席公平官赫維特 接掌聖荷西種族與社會公平辦公室

赫維特（Amber Hewitt）出任聖荷西市經理辦公室種族與社會公平辦公室主任。（聖荷西政府提供）

聖荷西 市經全國公開招聘及社區參與後，市經理珍妮佛．馬奎爾（Jennifer Maguire）任命安柏．赫維特（Amber Hewitt）出任市經理辦公室種族與社會公平辦公室（ORSE）主任，10月25日上任。赫維特擁有超過15年公共政策及政府機構改革經驗，未來將協助市府把種族及社會公平納入政策制定、資源分配及公共服務。

赫維特目前擔任華盛頓特區首任首席公平官（Chief Equity Officer），並成立當地首個種族公平辦公室。任內她推動將種族公平納入全區80多個政府機構的規畫、預算、績效管理及政策制定，也推出公開數據儀表板，追蹤不同政策領域的進展。她曾在Families USA及Nemours兒童健康系統擔任醫療及公共政策職務，早期則曾任美國國家心理健康研究所（National Institute of Mental Health）科學政策研究員。

赫維特也曾任阿克倫大學（University of Akron）助理教授，研究種族及性別身分發展與青少年福祉，並教授多元文化心理學等課程。她擁有芝加哥羅耀拉大學（Loyola University of Chicago）輔導心理學博士、波士頓大學心理學碩士及南加州大學生物科學學士學位，並持有心理師執照。

市長馬特．馬漢（Matt Mahan）表示，期待與赫維特合作，服務聖荷西不同背景的居民。

赫維特表示，加入聖荷西市府後，將從傾聽居民及建立信任開始，讓社區經驗能夠反映在政府服務中。她指出，公平理念也應體現在資源分配、服務提供及政府衡量工作成效等日常決策。