我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比爾蓋茲警告：AI若落入惡人之手 將足以殺死10億人

白宮公布川習會成果 美中互降300億美元商品關稅 未提台灣

華府首席公平官赫維特 接掌聖荷西種族與社會公平辦公室

記者龔玥／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
赫維特（Amber Hewitt）出任聖荷西市經理辦公室種族與社會公平辦公室主任...
赫維特（Amber Hewitt）出任聖荷西市經理辦公室種族與社會公平辦公室主任。（聖荷西政府提供）

聖荷西市經全國公開招聘及社區參與後，市經理珍妮佛．馬奎爾（Jennifer Maguire）任命安柏．赫維特（Amber Hewitt）出任市經理辦公室種族與社會公平辦公室（ORSE）主任，10月25日上任。赫維特擁有超過15年公共政策及政府機構改革經驗，未來將協助市府把種族及社會公平納入政策制定、資源分配及公共服務。

赫維特目前擔任華盛頓特區首任首席公平官（Chief Equity Officer），並成立當地首個種族公平辦公室。任內她推動將種族公平納入全區80多個政府機構的規畫、預算、績效管理及政策制定，也推出公開數據儀表板，追蹤不同政策領域的進展。她曾在Families USA及Nemours兒童健康系統擔任醫療及公共政策職務，早期則曾任美國國家心理健康研究所（National Institute of Mental Health）科學政策研究員。

赫維特也曾任阿克倫大學（University of Akron）助理教授，研究種族及性別身分發展與青少年福祉，並教授多元文化心理學等課程。她擁有芝加哥羅耀拉大學（Loyola University of Chicago）輔導心理學博士、波士頓大學心理學碩士及南加州大學生物科學學士學位，並持有心理師執照。

市長馬特．馬漢（Matt Mahan）表示，期待與赫維特合作，服務聖荷西不同背景的居民。

赫維特表示，加入聖荷西市府後，將從傾聽居民及建立信任開始，讓社區經驗能夠反映在政府服務中。她指出，公平理念也應體現在資源分配、服務提供及政府衡量工作成效等日常決策。

精華 FAQ

  • 聖荷西市經全國公開招聘及社區參與後，任命安柏．赫維特出任市經理辦公室種族與社會公平辦公室主任，並於10月25日上任。

  • 她擔任華府首任首席公平官期間，成立首個種族公平辦公室，並推動80多個政府機構把種族公平納入規畫、預算、績效管理及政策制定。

  • 她表示將先從傾聽居民與建立信任開始，讓社區經驗反映在政府服務中，並把公平落實到資源分配、服務提供及衡量成效等日常決策。

聖荷西 華府

上一則

金山39號碼頭 再現大型北海獅

下一則

繼「胖嘟嘟」之後 金山39號碼頭再現大型北海獅

延伸閱讀

林樹鈺參選羅斯密市議員 獲趙美心背書

林樹鈺參選羅斯密市議員 獲趙美心背書
2030人口普查恐大洗牌 影響國會席次

2030人口普查恐大洗牌 影響國會席次
皇后區家長領袖鄧炳強獲提名 角逐市教育政策小組主席

皇后區家長領袖鄧炳強獲提名 角逐市教育政策小組主席
紐約福利自動登記案縮水 移民隱私成關鍵

紐約福利自動登記案縮水 移民隱私成關鍵
紐約市教育政策小組 皇后區家長領袖鄧炳強掌舵

紐約市教育政策小組 皇后區家長領袖鄧炳強掌舵

熱門新聞

遇難者秦正宇(音)居住在聖荷西，是蘋果公司軟體工程師，也是三名孩子的父親。（取自Gofundme頁面）

35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女

2026-09-21 15:45
加州全保明年取消一些人的健保補助，包括部分沒有綠卡、非美國公民身分的投保人。（記者邵敏／攝影）

健保新規取消補助 加州恐10萬華人受影響…業者籲及早打算

2026-09-20 02:19

南灣水療中心竟是秘密妓院 華裔夫婦靠這些手段年賺70萬元

2026-09-18 13:33
家族表示，希望透過此次重組，為這座走過168年歷史的酒莊找到新的資金與合作模式，讓其仍有機會傳承至第七代。（邦德舒酒莊官網）

撐過大地震、禁酒令與山火 加州168年傳奇酒莊申請破產保護

2026-09-23 16:43
聖荷西市府稱進入「無營地時代」。（記者龔玥╱攝影）

聖荷西街頭無家可歸人口18個月減32%　市府稱進入「無營地時代」

2026-09-20 15:59
灣區一名備受看好的年輕摔角選手喬治（Ryan George）近日在優勝美地國家公園徒步時，意外墜落身亡。示意圖。(記者王子涵╱攝影）

灣區摔角新星 徒步優勝美地時墜落身亡 年僅19歲

2026-09-22 18:34

超人氣

更多 >
張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休
布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級
王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元
「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」
與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了

與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了