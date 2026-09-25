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韓女團LE SSERAFIM聖荷西開唱 高人氣嗨翻全場

記者龔玥／聖荷西報導
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韓國女團LE SSERAFIM聖荷西開唱。（記者龔玥╱攝影）
韓國女團LE SSERAFIM聖荷西開唱。（記者龔玥╱攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：LE SSERAFIM在聖荷西SAP Center開唱，現場上座率高、氣氛熱烈。
  • 重點二：五名成員以唱跳與舞台互動帶動全場，粉絲熱情應援不斷。
  • 重點三：主辦方安排聖荷西限定禮物與周邊販售，連結在地特色。

韓國女團LE SSERAFIM於23日晚間在聖荷西SAP Center舉行「2026 PUREFLOW」演唱會，吸引大批粉絲到場，場內上座率高，從開場到演出結束，現場氣氛持續高漲。五名成員以唱歌、舞蹈及舞台互動帶動全場，粉絲也不時跟著歌曲揮舞應援棒、齊聲應援。

LE SSERAFIM由金采源、宮脅咲良、許允眞、中村一葉及洪恩採組成，此次「PUREFLOW」世界巡演在北美安排洛杉磯、塔科馬及聖荷西等場次。聖荷西場於23日晚間8時開演，成為該團此次北美巡演的重要一站。

演出過程中，成員們不僅完成多首歌曲及舞蹈表演，也多次與台下粉絲互動。舞台燈光、影像及編舞配合演出節奏，現場觀眾隨音樂揮動應援棒，部分歌迷在演出期間高舉手幅及應援標語，整個場館維持熱烈氣氛。演出結束後，社群平台上也有現場觀眾分享照片及心得，有粉絲形容聖荷西場現場氣氛很好，並稱讚成員的現場表演。

此次演出還出現具有聖荷西地方特色的互動環節。現場向粉絲送出與聖荷西沙魚隊（San Jose Sharks）相關的旗幟簽名照，讓來自灣區的粉絲多了一份具有當地特色的演唱會紀念品。SAP Center正是聖荷西鯊魚隊的主場，因此這份特別禮物也將LE SSERAFIM的巡演與聖荷西當地體育文化連結在一起。

有粉絲受訪表示，現場氣氛非常好，尤其演唱較為火爆、節奏強烈的歌曲時，台下觀眾都十分投入，跟著成員一起大聲唱歌。她也提到，成員們在演出期間積極與觀眾互動，除了和粉絲交流，還主動與現場的小朋友對話，看到小朋友的穿搭後更稱讚可愛，讓現場氣氛更加熱絡，也讓粉絲感受到成員親切的一面。

演唱會前，LE SSERAFIM官方也在聖荷西安排粉絲活動及周邊商品販售。SAP Center外設有官方周邊販售區，場內亦設置多個販售點。

現場舞美精緻。（記者龔玥╱攝影）
現場舞美精緻。（記者龔玥╱攝影）

韓國女團LE SSERAFIM聖荷西開唱。（記者龔玥╱攝影）
韓國女團LE SSERAFIM聖荷西開唱。（記者龔玥╱攝影）

精華 FAQ

  • 演唱會在聖荷西SAP Center舉行，吸引大批粉絲到場，場內上座率高，從開場到結束都維持熱烈氣氛，觀眾持續揮舞應援棒並齊聲應援。

  • 成員不僅演唱多首歌曲與舞蹈，也多次和台下粉絲互動，還主動與現場小朋友對話，稱讚他們的穿搭可愛，讓現場氣氛更加熱絡。

  • 現場特別送出與聖荷西鯊魚隊相關的旗幟簽名照，SAP Center又是鯊魚隊主場，讓演唱會與當地體育文化連結，也提供粉絲特別紀念品。

洛杉磯 聖荷西

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