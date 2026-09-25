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「流光化境：劉榮黔、寧愛東視覺藝術展」 以攝影為媒介

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劉榮黔（右二）、寧愛東（右三）在展場。(硅谷亞洲藝術中心提供)
劉榮黔（右二）、寧愛東（右三）在展場。(硅谷亞洲藝術中心提供)

「流光化境：劉榮黔、寧愛東視覺藝術展」在硅谷亞洲藝術中心開幕。藝術家、學者、文化界人士及各界來賓雲集，共同見證這場以攝影為媒介、從觀看走向感知的視覺藝術展覽。

開幕現場，大西洋攝影家協會發來賀電，稱“藝術因交流而生輝，光影因分享而長存”，感謝硅谷亞洲藝術中心長期以來對藝術與文化交流的推動與支持。牡丹詩會會長林中明教授致辭，分享對兩位藝術家創作的觀察與感受。硅谷品茗樂茶會亦特別侍奉茶席，創會會長吳靜西更取出珍藏十六年的福鼎白牡丹，邀請來賓在光影流轉之間品一杯香茶。茶香、影像與藝術交織，使展覽開幕呈現出獨特的東方文化氣韻。

「流光化境」以「攝影如何從再現走向創造」為核心，匯聚劉榮黔與寧愛東兩位藝術家的作品。兩人擁有截然不同的人生與藝術背景，卻在長期探索中走向同一個方向——不再滿足於記錄眼前之物，而是在光、色彩、形態與時間之間，尋找影像自身的可能性。

劉榮黔的藝術道路始於國立臺灣師範大學美術系的水墨山水，之後赴巴黎研習現代藝術與平面設計。水墨所孕育的氣韻與意境，以及現代設計中的構成、色彩與視覺節奏，在他數十年的創作中逐漸交融。近三十年來，劉榮黔以「即創主義（Swiftism）」為創作核心，提出「相機當畫筆、用感覺來感覺」的理念。他不把相機僅僅視為記錄現實的工具，而是將其轉化為直接捕捉感知、創造影像的媒介。

寧愛東的藝術道路起於科學與技術。寧愛東本科及碩士畢業於清華大學電子工程系，赴美後曾在矽谷高科技公司從事軟體工程工作。理性、技術與嚴謹，構成了她早年生命經驗的重要底色。離開科技行業後，她將時間與目光重新交還給自然，近十二年專注於攝影創作。

如果說劉榮黔是從水墨與設計走向「即創」的自由感知，那麼寧愛東則是從電子工程與科技走向自然，再從自然走向抽象。兩條完全不同的人生道路，最終在攝影中相遇。

展覽期間將於9月27日（星期日）下午3時至5時舉行藝術座談 「異途同境：攝影如何成為創造」。兩位藝術家將進一步分享各自的創作歷程，以及攝影如何從記錄現實的媒介，轉化為感知與創造的方式。座談同時提供 Zoom 線上參與：Zoom ID：864 120 9030。Passcode：3777。地址：150 E Santa Clara St, Suite B, San Jose, CA 95113。

展覽將持續至10月11日，每周四至周日，下午1-7時，免費入場。

精華 FAQ

  • 展覽以「攝影如何從再現走向創造」為核心，強調影像不只是記錄現實，而是透過光、色彩、形態與時間，轉化為感知與創作的媒介。

  • 劉榮黔從水墨山水與現代設計走向即創主義，寧愛東則由清華電子工程與矽谷科技工作轉向自然與攝影；兩人背景迥異，卻都在攝影中追求抽象與創造。

  • 藝術座談將於9月27日星期日下午3時至5時舉行，並提供Zoom線上參與；展覽則持續至10月11日，每周四至周日1-7時開放，且免費入場。

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