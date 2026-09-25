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台灣好食最終站 鹽酥雞、刈包灣區飄香 主廚：菜色最多一站

記者王湘涵／薩拉度加報導
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駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔（左二）與北加州中國大專校友會聯合會會長馬蒨...
駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔（左二）與北加州中國大專校友會聯合會會長馬蒨君（右一）頒發感謝狀給兩位台灣主廚路凱源（中）及張克勤（右二）。（記者王湘涵╱攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：舊金山最終站端出最多台灣小吃，結合華語教學。
  • 重點二：台灣主廚以鹽酥雞、刈包等夜市味推廣文化。
  • 重點三：加州政界與教育界來賓互動，肯定台美交流。

「台灣好食×華語好學」美食文化國際巡迴講座24日來到最終站舊金山，兩位台灣主廚張克勤、路凱源端出鹽酥雞、刈包、滷肉飯、南瓜米粉等多道台灣味，結合華語教學，讓來賓邊吃邊學中文。歷經32天巡迴，張克勤形容灣區場就像兩人的「畢業典禮」，也是菜色最多的一站。

主辦方代表北加州中國大專校友會聯合會會長馬蒨君表示，希望透過台灣夜市美食，讓更多人認識台灣文化。張克勤表示，希望當地主流人士及外國朋友「藉由美食認識台灣」，進而到台灣走走，也對學習華語產生興趣。

加州州參議員柯提斯（Dave Cortese）表示，過去擔任聖塔他克拉拉縣議員期間曾造訪台灣，美食是旅程中的一大亮點。他表示，活動把台灣文化與風味帶進當地社區，也肯定加州與台灣的緊密關係，並參與現場華語互動遊戲。

薩拉度加市長佩吉（Chuck Page）表示，自己曾到台灣餐廳用餐，但尚未去過台灣。他認為，當地社區族群多元，透過分享彼此的食物、語言及傳統，接觸不同文化，也能減少因陌生產生的恐懼與偏見。活動尾聲，佩吉還站起來拍拍肚子，開心表示「我吃得很飽」。

洛斯蓋圖－薩拉度加聯合高中學區總監羅查（Heath Rocha）過去兩年曾兩度造訪台灣，表示非常樂意進一步接觸台灣文化。他特別念念不忘花生捲冰淇淋，這次菜單中則最期待台式滷牛腱。

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔分享，在台灣常說，交朋友最好的方式就是透過美食，還笑稱美食可能比外交工作更有效。他希望來賓享用料理之餘，也能了解台灣文化、學上一點華語。

金山灣區華僑文教服務中心主任王偉讚表示，目前北加州設有七所台灣華語文學習中心（TCML），歡迎民眾透過華語認識台灣文化。

現場更直接將料理變成華語教材。兩位主廚介紹鹽酥雞及刈包，張克勤不藏私地分享，鹽酥雞酥脆的關鍵之一是粗顆粒地瓜粉，醃製時加入米酒讓雞肉柔嫩，沙茶醬和台灣醬油更是料理靈魂，起鍋後再搭配九層塔。他更幽默地表示，如果不想自己動手做，也歡迎「買機票飛來台灣」，由主廚親自做給大家吃。

刈包示範則從俗稱「虎咬豬」介紹起，以滷肉搭配客家酸菜、香菜及花生粉，並邀請貴賓動手DIY；華語老師也穿插中文教學及互動遊戲，讓來賓從台灣小吃認識華語。

活動最後，交通部觀光署駐舊金山辦事處主任李思賢上台介紹台灣觀光，從美食延伸至旅遊，邀請來賓親自走訪台灣。

加州州參議員柯塔斯表示，台灣美食曾是他訪台旅程的一大亮點。（記者王湘涵╱攝影）
加州州參議員柯塔斯表示，台灣美食曾是他訪台旅程的一大亮點。（記者王湘涵╱攝影）

洛斯蓋圖－薩拉度加聯合高中學區總監羅查表示曾兩度造訪台灣，對台灣文化及美食印象深...
洛斯蓋圖－薩拉度加聯合高中學區總監羅查表示曾兩度造訪台灣，對台灣文化及美食印象深刻。（記者王湘涵╱攝影）

金山灣區華僑文教服務中心主任王偉讚表示，希望民眾透過華語學習進一步認識台灣文化。...
金山灣區華僑文教服務中心主任王偉讚表示，希望民眾透過華語學習進一步認識台灣文化。（記者王湘涵╱攝影）

駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔笑稱，美食可能比外交工作更有效，是結交朋友的...
駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔笑稱，美食可能比外交工作更有效，是結交朋友的好方式。（記者王湘涵╱攝影）

台灣主廚張克勤為古早南瓜米粉灑上蔥花，完成上桌前最後一道工序。（記者王湘涵╱攝影...
台灣主廚張克勤為古早南瓜米粉灑上蔥花，完成上桌前最後一道工序。（記者王湘涵╱攝影）

加州州參議員柯提斯（左二）和薩拉度加市長佩吉（右二）上台參與菜色華語的挑戰遊戲。...
加州州參議員柯提斯（左二）和薩拉度加市長佩吉（右二）上台參與菜色華語的挑戰遊戲。（記者王湘涵╱攝影）

「台灣好食×華語好學」舊金山最終站席開20桌，約200人邊品嘗台灣美食、邊體驗華...
「台灣好食×華語好學」舊金山最終站席開20桌，約200人邊品嘗台灣美食、邊體驗華語學習。（記者王湘涵╱攝影）

「台灣好食×華語好學」舊金山最終站端出鹽酥雞、滷肉飯等多道台灣味，並搭配台灣觀光...
「台灣好食×華語好學」舊金山最終站端出鹽酥雞、滷肉飯等多道台灣味，並搭配台灣觀光及夜市文化介紹。（記者王湘涵╱攝影）

多位來賓現場體驗DIY「虎咬豬」（刈包）合影。（記者王湘涵╱攝影）
多位來賓現場體驗DIY「虎咬豬」（刈包）合影。（記者王湘涵╱攝影）

「台灣好食×華語好學」舊金山最終站24日登場，北加州中國大專校友會聯合會會場外懸...
「台灣好食×華語好學」舊金山最終站24日登場，北加州中國大專校友會聯合會會場外懸掛台美旗幟迎接來賓。（記者王湘涵╱攝影）

薩拉度加市長佩吉分享台灣美食體驗，並肯定多元文化交流的重要性。（記者王湘涵╱攝影...
薩拉度加市長佩吉分享台灣美食體驗，並肯定多元文化交流的重要性。（記者王湘涵╱攝影）

北加州中國大專校友會聯合會會長馬蒨君表示，希望透過台灣夜市美食，讓更多人認識台灣...
北加州中國大專校友會聯合會會長馬蒨君表示，希望透過台灣夜市美食，讓更多人認識台灣文化。（記者王湘涵╱攝影）

精華 FAQ

  • 活動在24日於美國舊金山舉行，作為32天巡迴的最終站。主辦單位以台灣夜市美食結合華語教學，讓來賓在品嘗料理的同時學中文。

  • 兩位台灣主廚準備了鹽酥雞、刈包、滷肉飯、南瓜米粉與滷牛腱等料理，並搭配華語互動與示範，讓賓客從味覺直接認識台灣小吃。

  • 主辦方希望外國朋友藉由美食認識台灣，進而提升對華語學習與台灣旅遊的興趣，也藉此加深當地社區對台灣文化、觀光與台美關係的理解。

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