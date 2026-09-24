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Corgi Insurance開設百家咖啡館計畫 擱置

編譯林思牧╱綜合報導
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Corgi Insurance 位於第三街2146號的門市咖啡館，上周因缺乏有效...
Corgi Insurance 位於第三街2146號的門市咖啡館，上周因缺乏有效營業許可證而被暫時關閉。(谷歌地圖)

一家由華裔共同創辦的科技新創公司，原本計畫在舊金山開設100家做保險生意的咖啡館，據傳如今公司已暫停快速擴充的宏圖。

舊金山紀事報報導，Corgi Insurance一直押注咖啡店，憑藉其快速成長的保險業務和近期斥資1100萬美元在Dogpatch社區購置的房產，能夠幫助這家AI保險新創公司打造成為全城品牌。但Corgi在舊金山開設100家24小時營業咖啡館的計畫似乎正在失去動力。

知情人士透露，公司已經裁掉了負責將24小時營業咖啡館拓展到新租賃地點的團隊成員。此前，該公司上個月暫停了新租賃合約的簽訂，並且其在舊金山的兩家現有門市之一，位於Dogpatch社區第三街2146號的門市，上周因缺乏有效營業許可證而被暫時關閉。

消息人士稱，大多數被裁員工並未參與這家已關閉咖啡館的營運。Corgi 的擴張計畫目前已暫停，而這不僅限於租賃場地：該公司對其位於 Dogpatch 的房產計畫一直保持沉默。該房產由一家關聯公司從勇士隊巨星柯瑞手中購得。

據紀事報獲得的描述內部人事變動的電子郵件，至少有兩人已被確認裁員，但有消息人士稱，其他員工也受到了影響。其中包括 Corgi 的擴張主管歐文斯（Trevor Owens）。

消息人士證實，Corgi 今年夏天曾制定了一項激進的擴張計畫，目標是在六個月內開設 100 家 24 小時營業的咖啡館。公司員工稱 Corgi 的目標是在舊金山的門店數量超過星巴克。但上個月卻意外暫停了這項計畫。

房地產界人士透露，Corgi 的擴張計畫內部一片混亂，該公司在多個地點同時推進，但其計畫似乎一直在變化。一位消息人士稱：他們幾乎同時與市場上的所有人洽談。

消息人士透露，儘管Corgi已暫停在舊金山開設咖啡館，但已簽署了五份新的租賃協議。三份在舊金山，一份在紐約，一份在洛杉磯，但目前均未開業。

公司發言人告訴紀事報，Corgi仍然對咖啡館項目感到非常興奮，並且很快會有更多咖啡館開業，但未就裁員一事置評。Corgi是由拉夸（Nico Laqua）和袁艾蜜莉（Emily Yuan，音譯）於2024年創立，並獲得了創業孵化器Y Combinator的支持。

精華 FAQ

  • 公司今年夏天曾制定激進計畫，目標是在6個月內於舊金山開設100家24小時營業咖啡館，並希望門店數量超過星巴克。

  • 因為公司先是暫停簽新租約，又裁掉拓點團隊成員，Dogpatch門市還因缺乏有效營業許可證被關閉，顯示擴張節奏明顯放緩。

  • 雖然舊金山擴張暫停，但公司已簽下5份新租賃協議，包含舊金山3份、紐約1份與洛杉磯1份，只是目前都尚未開業。

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