金山交響樂團新樂季開幕 小提琴家助陣
舊金山交響樂團（San Francisco Symphony）將於24日在戴維斯交響樂廳（Davies Symphony Hall）舉行2026–27樂季開幕晚會，由指揮家格雷羅(Giancarlo Guerrero)執棒，三屆葛萊美獎得主、小提琴家哈恩（Hilary Hahn）擔任獨奏，為新樂季揭開序幕。
當天音樂會將於晚上7時開始，哈恩將與舊金山交響樂團合作演奏孟德爾遜「小提琴協奏曲」。這首作品是浪漫派小提琴曲目中最具代表性的協奏曲之一，也是哈恩多年來經常演出的核心曲目。
開幕晚會除音樂會外，也包括募款活動。活動安排顯示，晚間5時30分舉行演出前招待會，7時音樂會開始，8時30分則舉行晚宴。開幕晚會收益將用於支持交響樂團新樂季演出、社區參與及音樂教育計畫。交響樂團表示，其免費音樂教育課程每年服務超過兩萬名灣區學生。
今年的開幕晚會也是舊金山交響樂團2026–27樂季正式起點。開幕後，樂團25日將舉行年度「All San Francisco Concert」，26日則與灣區音樂人Fantastic Negrito合作演出。
舊金山交響樂團目前正處於音樂領導層交接階段，準音樂總監陳以琳（Elim Chan）將於10月29日至31日回到戴維斯交響樂廳，指揮孟德爾遜、布拉姆斯、帕特及約翰．亞當斯等人的作品。她也將於2027年1月及6月增加兩組演出，為正式接任音樂總監作準備。
開幕晚會訂於24日在戴維斯交響樂廳舉行，當晚7時開始音樂會，正式拉開舊金山交響樂團2026–27樂季的序幕。 音樂會由指揮家Giancarlo Guerrero執棒，三屆葛萊美獎得主、小提琴家Hilary Hahn擔任獨奏，與樂團合作演出孟德爾遜小提琴協奏曲。 晚會收益將用於支持新樂季演出、社區參與及音樂教育計畫；開幕後，樂團25日辦All San Francisco Concert，26日與Fantastic Negrito合作演出。
精華 FAQ
開幕晚會訂於24日在戴維斯交響樂廳舉行，當晚7時開始音樂會，正式拉開舊金山交響樂團2026–27樂季的序幕。
音樂會由指揮家Giancarlo Guerrero執棒，三屆葛萊美獎得主、小提琴家Hilary Hahn擔任獨奏，與樂團合作演出孟德爾遜小提琴協奏曲。
晚會收益將用於支持新樂季演出、社區參與及音樂教育計畫；開幕後，樂團25日辦All San Francisco Concert，26日與Fantastic Negrito合作演出。
上一則
天使島燒荒煙飄舊金山 市中心都聞得到 部分地區空氣品質亮橙燈
下一則