蘇王司寒盼當德利市首位華裔市議員

蘇王司寒說：「如果有一個會說中文、了解中國人文化的市議員，大家至少會覺得有一個窗口，可以去講、去提意見。」（蘇王司寒競選團隊提供）

在德利市（Daly City）居住近20年的華裔 小商業主蘇王司寒（Asia Su），今年將投入市議員的選舉，希望將多年經商及移民 生活經驗帶入市政。據競選團隊資料，她若當選，將成為德利市首位華裔市議員。對她而言，這項突破的意義之一，是讓華人 居民在面對市政問題時，有一個熟悉語言與文化、能直接反映需求的窗口。

「如果有一個真的會說中文、了解中國人文化的市議員，大家至少會覺得有一個窗口，可以去講、去提意見。」蘇王司寒說，語言隔閡與不熟悉行政程序，常讓部分移民居民和小商業主難以向政府表達需求。她希望透過參選，加強社區與市府之間的溝通。

蘇王司寒出生於上海，約15歲移居美國，先在洛杉磯讀高中，之後搬到灣區與母親團聚。大學畢業後，她走上創業道路。多年與地方政府及審批部門打交道的經驗，讓她開始關注商業許可申請耗時、行政程序繁複等問題。

她表示，若當選，她計畫設立固定辦公時間，並以24小時內回應居民電話或電郵為目標，讓民眾提出問題後能夠得到跟進。

財政是她此次競選關注的議題之一。德利市官方2026及2027財年預算顯示，兩個財年的總體結構性赤字分別約為790萬元和880萬元。

蘇王司寒主張，市府在考慮增加居民及企業負擔之前，應先檢視現有支出及尋找增加收入的方法，並將加稅視為「最後的選擇」。她認為，支持本地商家發展也是增加城市收入的一種方式。市府除了處理許可和稅務，也應更主動了解商家在招募員工、吸引客流及開業過程中面對的困難。

住房同樣是此次選舉的重要議題。德利市最新住房規畫（Housing Element）顯示，超過一半的租戶家庭需要將30%以上的收入用於住房，約三分之一的租戶家庭的住房支出更超過收入的一半。

蘇王司寒表示，由於德利市可供大規模新開發的土地有限，她支持重新利用閒置建築或未充分利用的土地，增加住房及可負擔住房供應。她希望避免過度複雜的審批程序阻礙住房開發，在增加住房供應、吸引開發投資與維持既有居民生活品質之間取得平衡。

「我們知道德利市面對哪些問題，也知道過去四年是什麼樣子。」蘇王司寒說，「今年11月，我們有機會改變這一切、寫下歷史，並開始為我們的社區帶來真正的成果。」