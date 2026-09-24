羅偉疾呼川普 釋放州議員華裔幕僚毛皓延

加州眾議員司嘉怡幕僚毛皓延來自香港，上周在拉斯維加斯遭ICE逮捕。（取自Linkedin）

舊金山市長羅偉 （Daniel Lurie）23日呼籲移民及海關執法局（ICE），釋放日前在拉斯維加斯遭逮捕的加州眾議員華裔 幕僚毛皓延（Ho Yin Mo）；白宮方面則為逮捕毛皓延一事做出辯護，稱他是「非法移民」。

據了解，毛皓延來自香港，曾任舊金山華語電視台KTSF 26台新聞主播與記者，目前擔任加州眾議員司嘉怡（Catherine Stefani）的外勤代表。他17日在拉斯維加斯遭到移民官員逮捕，目前被關押在內華達州一座移民拘留中心內。

舊金山紀事報報導，對川普 政府一向持謹慎態度的羅偉，23日罕見就毛皓延被捕一事要求聯邦撤銷行動。不過，白宮立即強硬指責，是加州和舊金山的庇護城市政策，讓無合法身分的毛皓延得以擔任司嘉怡的代表。

一般而言，聯邦政府只有在認定移民有潛逃風險，或對社會構成危險時，才能將其拘留。

羅偉在寄給聯邦政府的信中寫道：「他（毛皓延）在舊金山灣區生活多年，盡職負責地服務於舊金山社區，為我們的城市做出了諸多貢獻。他是社會的貢獻者，我不認為他對任何人構成了危險或威脅。」

司嘉怡表示，毛皓延是加州政府的合法雇員，要求聯邦釋放毛皓延。但司嘉怡辦公室拒絕回答有關其法律身分的問題。

紀事報指出，許多正在申請合法移民身分的民眾，在等待申請結果的期間，會獲得聯邦政府核發的工作許可，允許他們合法工作。

然而，一名不願透露姓名的國土安全部發言人表示，工作許可或待審申請並不賦予人們擁有美國合法身分。這名發言人指出，毛皓延於2020年合法入境美國，但簽證過期滯留。

白宮發言人畢斯（Lauren Bis）23日對每日郵報（Daily Mail）說：「加州一位女議員雇用非法移民令人感到憤慨。他們把庇護城市的概念推上一個新高度，激進的民主黨人繼續將非法移民置於美國公民之上，甚至雇用非法移民在他們的政府內工作。」