中華總商會陷風波 市長決審查

舊金山市長羅偉（左三）決定，啟動審查中華總商會使用市府公共資金的情況。圖為之前市長參與中華總商會活動，左四為前會長劉運方。（本報檔案照）

舊金山 紀事報報導，長年主辦舊金山農曆新年大遊行的中華總商會（Chinese Chamber of Commerce），近期因高層爭議及相關訴訟陷入風波後，市長羅偉 （Daniel Lurie）決定審查商會使用市府公共資金的情況。市府強調，2027年新年大遊行仍將照常舉行，但審計結果可能導致中華總商會失去農曆新年大遊行主辦方的資格。

中華總商會自1953年起主辦新年大遊行，近年每年從市府「藝術補助」（Grants for the Arts）計畫獲得約50萬元。根據商會2025年稅務文件，遊行當年支出約130萬元，為組織帶來約200萬元收入。活動每年吸引數十萬人到場，也被視為華埠 一年中最重要的觀光和商業活動之一。

市府藝術補助部門主管吉布森（Kristen Jacobson）本周通知商會，市府將按照補助協議程序要求審計，預計由舊金山市主計長辦公室執行，整個過程可能需要數月。市長辦公室表示，審查重點是確認接受市府補助的機構是否妥善管理用於遊行的公共資金。

不過，市府目前並未停止對商會的撥款。就在通知審計後不到20分鐘，吉布森又向商會發出「擬撥款通知」，表示市府計畫在2027財政年度提供47萬元補助，最終金額仍須視後續合約協商而定。

羅偉表示，他希望新年大遊行繼續舉辦，但市府將檢視任何接受公共資金的機構。這也意味著，雖然2027年遊行本身沒有取消風險，但中華總商會未來是否繼續擔任市府補助的接受者及活動主辦方，目前仍存在變數。

市府啟動審計之際，中華總商會正因內部風波受到關注。前項目總監李婉兒（Judy Lee）今年提告商會及相關人士，指控自己遭受長期性騷擾、性侵及報復性解僱；相關指控仍有待法院審理。前會長劉運方（Donald Luu）則否認相關指控，並曾對李婉兒提出誹謗訴訟，其後離開商會領導層。

商會目前仍按原定計畫籌備2027年新年大遊行。活動定於2月20日舉行，主要看台門票將於10月1日開售。

中華總商會前項目總監李婉兒（左）提告商會及相關人士，指控自己遭受性騷擾、性侵及報復性解僱；前會長劉運方（右）則否認，並曾對李婉兒提出誹謗訴訟。(本報檔案照)