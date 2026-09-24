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寶可夢卡牌熱 庫比蒂諾玩家聚集交換 資深收藏者：重燃童年回憶

記者龔玥／庫比蒂諾報導
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庫比蒂諾的寶可夢卡牌交換集市上，現場攤位擺滿各式卡牌及相關收藏品，不少參與者在攤...
庫比蒂諾的寶可夢卡牌交換集市上，現場攤位擺滿各式卡牌及相關收藏品，不少參與者在攤位間尋找心儀卡片。（記者龔玥／攝影）

寶可夢卡牌（Pokémon TCG）熱潮近年再次升溫，庫比蒂諾近日舉行的卡牌交換及交易活動吸引收藏家、玩家及年輕家庭參與。從早期經典卡牌到近年推出的新系列，現場攤位擺滿各式卡牌及相關收藏品，不少參與者在攤位間尋找心儀卡片，也有人帶著自己的收藏到現場交換。

活動現場除了卡牌交易，也有卡套、卡盒、遊戲墊等周邊商品。對不少收藏者而言，參加這類活動除了買賣卡牌，也提供了一個與其他玩家交流的機會。一些人會帶著多年收藏到場，希望找到特定卡片補齊牌組或收藏系列，也有人趁機出售或交換手上的重複卡牌。

不少粉絲前來購買或交換。（記者龔玥／攝影）
不少粉絲前來購買或交換。（記者龔玥／攝影）

寶可夢卡牌遊戲自1996年推出以來，已經發展成全球性的集換式卡牌遊戲。隨著寶可夢本身的知名度持續增加，加上社群媒體及網路交易平台帶動收藏文化，卡牌也逐漸從單純的遊戲用品，成為部分玩家及收藏者關注的收藏品。尤其是早期版本、限量發行或保存狀況良好的卡牌，在二手市場可能具有較高價值，不同卡牌的價格則會受到版本、稀有度、品相及市場需求等因素影響。

一名資深收藏者表示，自己收藏寶可夢卡牌已經多年，對他而言，卡牌的價值不只在價格，也包括童年回憶以及收藏過程中認識的朋友。他認為，實體交換活動和網路交易最大的不同，是參與者可以直接看到卡牌的狀況，也能與其他玩家面對面交流。

近年寶可夢卡牌在灣區也逐漸形成固定的收藏及交易社群，除了大型展會，一些卡牌店也會舉辦交換、對戰及收藏活動。對已經熟悉寶可夢的成年收藏者而言，這股熱潮讓童年興趣重新回到生活中；對年輕玩家來說，則提供了接觸集換式卡牌遊戲及收藏文化的管道。庫比蒂諾此次活動也反映出，寶可夢卡牌在推出30年後，仍持續吸引不同年齡層的玩家和收藏者。

精華 FAQ

  • 活動吸引收藏家、玩家與年輕家庭到場，大家在攤位間尋找心儀卡片，也有人帶著多年收藏來交換或出售重複卡牌。

  • 現場除了卡牌買賣，還有卡套、卡盒、遊戲墊等周邊商品。這類活動也提供玩家面對面交流、補齊牌組與分享收藏經驗的機會。

  • 他認為卡牌不只是價格高低，更承載童年回憶與交朋友的過程。實體交換活動能直接確認卡牌狀況，也讓收藏者與玩家互動更直接。

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