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陳以琳 「救火」舊金山交響樂團 明年加演兩場並走入社區

記者王子涵／舊金山報導
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按照新的安排，陳以琳在2026–27樂季將有三周指揮舊金山交響樂團。（舊金山交響...
按照新的安排，陳以琳在2026–27樂季將有三周指揮舊金山交響樂團。（舊金山交響樂團提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：陳以琳將擴大2026–27樂季在舊金山的演出安排。
  • 重點二：原定3場外再加演2組節目，總計指揮3周。
  • 重點三：她還將留城約2周，參與試音與社區走訪。

舊金山交響樂團22日宣布，準音樂總監陳以琳（Elim Chan）將擴大2026–27樂季在舊金山的演出安排，除原定10月29日至31日的三場音樂會外，明年1月及6月將新增兩組節目。

她也將在演出以外，另外安排兩周留在舊金山，為正式接任音樂總監作準備。

按照新的安排，陳以琳在2026–27樂季將有三周指揮舊金山交響樂團。她首先將於10月29日至31日重返戴維斯交響樂廳（Davies Symphony Hall），這也是她今年6月演出後再次與樂團合作。

新增的第一組節目安排在2027年1月14日至16日。樂團表示，原定擔任指揮的桂冠指揮布隆斯泰特（Herbert Blomstedt）因醫生建議避免長途飛行而退出，陳以琳隨後調整行程接替。

陳以琳在樂團發布的聲明中表示，她2023年在BBC逍遙音樂節（BBC Proms）指揮小出稚子的作品後開始關注這名作曲家。舊金山交響樂團目前已委約小出稚子創作新作，計畫在陳以琳正式接任音樂總監後的首個樂季推出。

第二組新增演出則安排在2027年6月25日至27日，將成為舊金山交響樂團2026–27常規樂季最後一組節目。原定指揮吉梅諾（Gustavo Gimeno）退出這組演出，樂團表示，這項調整是為了讓陳以琳在該樂季增加一次與樂團合作的機會。

除三周正式演出外，陳以琳在本樂季還計畫另外兩度到訪舊金山，合計停留約兩周。她將參與樂團職位試音及行政規畫，並走訪舊金山不同社區、機構，為未來樂季及正式上任做準備。

精華 FAQ

  • 她原定只在2026–27樂季指揮3場音樂會，如今將新增2027年1月與6月各一組節目，整季合計指揮3周，顯示樂團對她的重視與培養。

  • 1月的節目原本由桂冠指揮布隆斯泰特擔任，但因醫生建議避免長途飛行而退出，改由陳以琳接替；6月則是吉梅諾退出，樂團希望她增加一次合作機會。

  • 她將另外兩度造訪舊金山，合計停留約2周，參與樂團職位試音與行政規畫，並走訪不同社區與機構，為未來樂季及正式上任預作準備。

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