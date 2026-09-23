陳以琳 「救火」舊金山交響樂團 明年加演兩場並走入社區

按照新的安排，陳以琳在2026–27樂季將有三周指揮舊金山交響樂團。（舊金山交響樂團提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 陳以琳將擴大2026–27樂季在舊金山的演出安排。

陳以琳將擴大2026–27樂季在舊金山的演出安排。 重點二： 原定3場外再加演2組節目，總計指揮3周。

原定3場外再加演2組節目，總計指揮3周。 重點三：她還將留城約2周，參與試音與社區走訪。

舊金山 交響樂團22日宣布，準音樂總監陳以琳（Elim Chan）將擴大2026–27樂季在舊金山的演出安排，除原定10月29日至31日的三場音樂會外，明年1月及6月將新增兩組節目。

她也將在演出以外，另外安排兩周留在舊金山，為正式接任音樂總監作準備。

按照新的安排，陳以琳在2026–27樂季將有三周指揮舊金山交響樂團。她首先將於10月29日至31日重返戴維斯交響樂廳（Davies Symphony Hall），這也是她今年6月演出後再次與樂團合作。

新增的第一組節目安排在2027年1月14日至16日。樂團表示，原定擔任指揮的桂冠指揮布隆斯泰特（Herbert Blomstedt）因醫生建議避免長途飛行而退出，陳以琳隨後調整行程接替。

陳以琳在樂團發布的聲明中表示，她2023年在BBC逍遙音樂節（BBC Proms）指揮小出稚子的作品後開始關注這名作曲家。舊金山交響樂團目前已委約小出稚子創作新作，計畫在陳以琳正式接任音樂總監後的首個樂季推出。

第二組新增演出則安排在2027年6月25日至27日，將成為舊金山交響樂團2026–27常規樂季最後一組節目。原定指揮吉梅諾（Gustavo Gimeno）退出這組演出，樂團表示，這項調整是為了讓陳以琳在該樂季增加一次與樂團合作的機會。

除三周正式演出外，陳以琳在本樂季還計畫另外兩度到訪舊金山，合計停留約兩周。她將參與樂團職位試音及行政規畫，並走訪舊金山不同社區、機構，為未來樂季及正式上任做準備。