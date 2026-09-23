葡萄酒需求下滑 加州種植戶被迫拔除葡萄園

圖為位於北加州酒鄉納巴的葡萄酒莊園。（記者龔玥╱攝影）

正值葡萄採收季，加州葡萄酒 產區卻面臨葡萄賣不出去的困境。隨著葡萄酒需求持續下滑，葡萄供過於求，價格承受壓力，部分種植戶即使種出品質良好的葡萄，也找不到買家，只能選擇虧本採收、任由葡萄留在藤上，甚至拔除經營數十年的葡萄園，改種杏仁、核桃、開心果及橄欖等其他作物。

根据Nbc BayArea的報導，加州葡萄園近年已大幅縮減，估計約四分之一的釀酒葡萄種植面積已停止生產或被移除，葡萄產業的低迷也進一步影響農場工人的就業。

第三代葡萄種植戶貝里希爾（Bill Berryhill）經營Berryhill Family Vineyards。他表示，自己500畝葡萄園中約200畝葡萄目前找不到買家，採收季結束後還計畫拔除50畝葡萄藤。貝里希爾說，這意味著又一年虧損，以及數百噸健康葡萄可能只能被丟棄。

葡萄種植者聯盟(Allied Grape Growers)主席比特（Jeff Bitter）表示，疫情 期間加州葡萄園面積一度接近60萬畝，但如今約四分之一已被停止生產或不再積極種植釀酒葡萄。今年進入採收季的葡萄中，約一半沒有與買家簽訂合約，而正常年份約有七至八成葡萄在採收前已有買家。

葡萄產業的困境與美國消費者飲酒習慣改變有關。疫情期間，餐廳關閉及居家活動增加曾推高葡萄酒消費，但此後市場需求逐步回落，年輕消費者飲酒量下降，也讓葡萄酒面臨啤酒、烈酒、氣泡酒及罐裝雞尾酒等產品的競爭。

加州生產全美逾八成葡萄酒，葡萄酒產業長期是州內重要農業產業之一。但目前供過於求已成為種植戶最直接的壓力。由於全球葡萄酒消費同樣下降，加州也難以單純依靠出口消化過剩產量。部分種植戶甚至發現，採收、人工和運輸成本可能高於葡萄本身的價值，因此讓葡萄留在藤上反而能減少損失。近年洛迪等產區已有大量葡萄藤被移除，部分土地轉種其他果樹作物。