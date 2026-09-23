聖塔克魯茲房租急劇上漲 加大生只能睡車庫

隨著房租飆升，聖塔克魯茲加大有些學生不得不在車庫裡過夜。（UCSC官網）

據SFGATE報導， 聖塔克魯茲 市長期面臨住房危機，而大學正是問題的核心所在。根據Zumper的數據，過去十年間該市的房租急劇上漲，全市平均租金 從2018年6月的2898美元上漲至2026年6月的3448美元。聖塔克魯茲縣約有25.9萬人口，租客 若要租下一套市場價的兩居室公寓，時薪必須達到81.04美元，是最低工資標準的五倍。

位於Hagar Drive上、擁有120套單元的新家庭型學生公寓項目在經歷施工延誤後終於開始推進。據聖塔克魯茲加大（UCSC）稱，校方計畫於今年秋季分階段搬遷希望入住新樓的學生，並將於本周開始實施。

UCSC每學年招收約兩萬名學生，但在建設新宿舍方面一直舉步維艱。該校因校園擴建計畫面臨來自市和縣政府的訴訟，同時還遭遇了環保主義者和反對開發的居民的抵制。2024年，一名法官裁定，該校的長期規畫未能解決學生人數增長帶來的環境影響問題。

近年來，學校已採取措施增加住房供應。據UCSC稱，從現在到2029年，將有約4700個新床位向大學生和教職員工開放。這些計畫包括與當地社區學院Cabrillo College合作，為兩校學生建設625個床位。這些項目有助於實現該校在十年內將學生住房增加40%的目標。

州政府在2022-23財年預算中撥出8900萬美元，用於資助UCSC Kresge College的額外宿舍建設。2026年5月，加州大學董事會批准了Heller South開發項目，該項目將在即將被拆除的家庭式學生公寓綜合體原址上，為近1300名學生提供住宿。

據市經理哈夫克（Matt Huffaker）介紹，市政府通過多種方式支持UCSC的住房建設工作，包括與該校協商達成一項長期租賃協議，在市屬土地上建造161套公寓。

2025年，當地居民還通過了一項公投提案，通過徵稅每年籌集200萬美元，用於支持可負擔住房建設和預防無家可歸現象。

儘管如此，這仍不足以滿足需求，尤其伴隨房價的飆升。新建的家庭式學生公寓月租將增加近30%（從略低於2000美元漲至2500美元），新公寓的臥室數量不變，但面積更小。

隨著新住房項目的推進，UCSC於2026年6月宣布，將向新生保證提供兩年的校內住宿。

UCSC畢業生湯普森(Joe Thompson)表示，他有朋友不得不在車庫過夜，或是與六位室友合住。他很幸運地在聖塔克魯茲市中心郊外的一處活動房屋公園裡租到了一間單臥套房，月租800美元，但他擔心自己能否長期留在城裡，並稱人們對學生抱有很強的牴觸情緒，認為他們占用了大量住房資源。