德州國防新創進軍矽谷 將在山景城設據點

德州 奧斯汀國防科技新創公司Allen Control Systems（ACS）計畫在山景城設立新的工程辦公室，將業務拓展至矽谷 ，主要招募人工智慧 、機器人、軟體及電腦視覺等領域的人才。公司成立於2022年，目前總部位於奧斯汀，這次在山景城設立據點，也反映近年國防產業與矽谷科技人才及人工智慧技術加速結合的趨勢。

據山景城之聲(Mountain View Voice)報導，ACS新辦公室將位於山景城輕軌站附近，辦公空間約1萬6000平方呎，但由於安全考量，公司尚未公布確切地址，山景城政府也無法確認具體位置。公司預計透過新據點招聘約35至50名工程師，利用矽谷龐大的機器人及工程人才庫，為公司位於奧斯汀的團隊提供支援。

ACS主要開發利用人工智慧、電腦視覺及精密機器人技術的反無人機系統，旗艦產品「Bullfrog」是一套可搭載現有機槍的自主武器系統，能透過攝影機、電腦視覺及控制系統偵測、辨識及追蹤無人機，並在自主或半自主模式下瞄準目標。該系統目前已獲美國軍方及盟國軍事客戶採用。

公司表示，Bullfrog的設計目標之一，是以現有武器搭配自主控制及精準瞄準技術，應對成本相對較低、數量快速增加的無人機威脅。

ACS共同創辦人兼技術長艾倫（Luke Allen）表示，矽谷擁有深厚的機器人及工程人才資源，因此成為公司擴張的自然選擇。

ACS進駐山景城之際，矽谷的國防科技產業也持續擴大。洛克希德馬丁（Lockheed Martin）及諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）等傳統國防承包商早已在灣區設有業務據點；近年則有更多新創公司將矽谷在軟體、人工智慧及機器人方面的技術帶入國防領域，包括自主無人機公司Skydio，以及國防情報新創公司Vannevar Labs等。