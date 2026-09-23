埃及斑蚊再現東灣 利佛摩大規模防治

埃及斑蚊身體呈黑色，腿部帶有明顯白色條紋，可傳播登革熱、茲卡病毒等疾病。（美國農業部官網）

東灣再度發現具有傳播登革熱、茲卡病毒等疾病能力的入侵蚊種。阿拉米達縣病媒防治區表示，近期在利佛摩South Vasco Road、East Avenue及Hillcrest Avenue之間發現多隻埃及斑蚊，於22日晚間11點起展開大範圍幼蟲防治作業，持續至23日凌晨3時。

埃及斑蚊並非加州原生蚊種，可傳播登革熱、茲卡病毒及屈公病等疾病。防治區指出，目前阿拉米達縣沒有這些疾病經蚊蟲在當地傳播的證據，但仍有境外移入病例，因此埃及斑蚊一旦在當地建立族群，可能增加疾病傳播風險。

此次發現多隻埃及斑蚊後，防治人員已在受影響地區挨家挨戶通知居民，並加強檢查可能孳生蚊蟲的積水處。22日晚間以車載設備噴灑名為Bti的生物性幼蟲防治劑，讓細霧落入庭院及其他不易發現的積水處，在蚊子羽化成蟲前降低數量。這類藥劑主要用來消滅積水中的蚊蟲幼蟲，對人類、寵物 、鳥類、魚類及蜜蜂等不具毒性。

噴灑防治後，戶外物品若留下少量殘留物，可用水沖洗；庭院種植的蔬果仍可食用，食用前依平常方式清洗即可。

埃及斑蚊體型較小，身體呈黑色，腿部帶有明顯白色條紋。與許多在傍晚或夜間活動的蚊子不同，牠們在白天也會叮人，特別容易叮咬腳踝及小腿，因此又有「腳踝叮咬者」（ankle biters）之稱。

利佛摩2025年首次發現埃及斑蚊，今年當局更在部分地區釋放帶有特定細菌的雄蚊，讓牠們與野生雌蚊交配後無法繁殖下一代，藉此減少埃及斑蚊數量。由於雄蚊不叮人，也不會傳播疾病，因此不會增加居民遭叮咬的風險。

防治區提醒居民，埃及斑蚊只需要極少量積水就能繁殖，民眾應定期清除花盆底盤、水桶、玩具及排水溝等處的積水；若發現白天有異常頻繁、尤其集中在腳踝附近的蚊蟲叮咬，也可向防治區通報。