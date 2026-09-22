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亞裔年度工程師獎矽谷登場 陳立武獲傑出終身成就獎

記者王湘涵╱聖他克拉拉報導
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英特爾執行長陳立武獲頒本屆「傑出終身成就獎」，並在會場接受媒體訪問。（記者王湘涵...
英特爾執行長陳立武獲頒本屆「傑出終身成就獎」，並在會場接受媒體訪問。（記者王湘涵╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

亞裔年度工程師獎在矽谷舉行，陳立武獲最高榮譽，並與來自AI、半導體、生技與航太等領域的得主共同受表揚，會中也聚焦AI創新與教育人才培育。

亞裔年度工程師獎（AAEOY）日前在聖他克拉拉會議中心登場，來自人工智慧、半導體、生技、航太及學術界的科技菁英齊聚矽谷。今年最高榮譽「傑出終身成就獎」由英特爾（Intel）執行長陳立武獲得；「科學與科技傑出領導獎」則頒給史丹福大學永續發展學院院長Arun Majumdar。

陳立武長年深耕半導體及科技產業，曾任益華電腦執行長，並於2025年出任英特爾執行長。主辦單位在得獎介紹中，肯定他長年在半導體、企業領導及科技投資領域的貢獻。陳立武當天在會場接受媒體訪問後，也有不少與會者陸續上前與他合影。

除兩項重要獎項外，今年另頒發年度高階主管、年度工程師以及最具潛力工程師等獎項，得獎者來自輝達（NVIDIA）、三星電子（Samsung Electronics）、Perplexity AI、吉利德科學（Gilead Sciences）、波音（Boeing）等企業及研究機構，專業橫跨半導體、人工智慧、生技及航太等領域。

AI也是今年大會貫穿全場的重要議題。其中科技場以「打造AI原生未來：AI如何改變科技、商業與創新」為題，邀集科技業者、創業家、投資人及工程師，討論AI原生企業、代理式AI（Agentic AI）、智慧軟體開發、新創及投資等議題；另一條主線則聚焦AI時代的教育與下一代人才培育。

AAEOY自2002年起舉辦，是美洲中國工程師學會的全國性年度活動，表揚亞裔在工程、科學、領導及公共服務等領域的成就。主辦單位資料顯示，歷年已有超過300名專業人士獲獎，其中包括九名諾貝爾獎得主，以及學者、企業高階主管和太空人等。

2025至2026亞裔年度工程師獎19日在聖他克拉拉舉行，全體得獎者合影。（主辦...
2025至2026亞裔年度工程師獎19日在聖他克拉拉舉行，全體得獎者合影。（主辦單位提供）

精華 FAQ

  • 活動在聖他克拉拉會議中心登場，來自人工智慧、半導體、生技、航太與學術界的科技菁英齊聚矽谷，共同參與頒獎與論壇交流。

  • 最高榮譽「傑出終身成就獎」由英特爾執行長陳立武獲得，主辦單位肯定他長年在半導體、企業領導與科技投資領域的深厚貢獻。

  • 大會以AI為核心主軸，討論AI原生企業、代理式AI、智慧軟體開發、新創與投資，同時也把焦點放在AI時代的教育與下一代人才培育。

矽谷 亞裔 陳立武

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