我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／川習會6道題：美中各有籌碼 誰先讓步？

任正非女兒一方式回應全家外逃傳聞 網友：太幽默了

傳承文化薪火 北加州32位華文教師獲表揚

記者王日芯╱聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北加州中文學校聯合會於20日舉辦「優良教師表揚大會」，表彰32位在海外華文教育領...
北加州中文學校聯合會於20日舉辦「優良教師表揚大會」，表彰32位在海外華文教育領域的優良教師。（記者王日芯╱摄影）

AI摘要

文章摘要整理：

北加州中文學校聯合會舉辦優良教師表揚大會，表彰32位華文教師，並以文化節目與僑界致意，肯定他們在海外傳承中文與中華文化的辛勞。

加州中文學校聯合會於20日在金山灣區僑教中心舉辦「優良教師表揚大會」，表彰32位在海外華文教育領域的優良教師。

整場表揚大會內容豐富且富有文化意涵。節目在經典的書簡舞舞蹈中拉開序幕，象徵老師如同古典書簡般將文化之根深深刻在孩子們心中。象徵至聖先師的「孔子」帶領獲獎教師們依序穿過拱門上台接受表彰，並由「孔子」親自贈送紀念扇，現場氣氛溫馨而熱烈。

大會分三批頒發優良教師獎項並致贈紀念禮物，多位獲獎教師代表也發表動人的獲獎感言。

北加州中文學校聯合會廖璘菁會長表示，本次表揚大會的主角正是現場的32位優良教師。從剛任教滿資歷的新銳教師，到堅守講台數十年的資深園丁，每一位老師都承載著教育的使命。

廖璘菁表示，許多學生在長大成人後，最懷念的依然是當年教導過他們的中文老師。教育是一份沒有豐厚回報卻影響深遠的事業，而學生未來的成長與蛻變，就是給老師最大的回饋。她希望透過本次大會，讓平日常在講台上辛勤教課的老師們

現場來賓雲集，包括中華民國駐舊金山臺北經濟文化辦事處伍志翔處長、金山灣區僑教中心王偉贊主任、僑務委員張正邦及多位僑界領袖代表，共同見證海外華文教育的豐碩成果與文化傳承。

伍志翔向北加州地區中文學校、超過2000位教師及學子致以崇高的敬意。他指出，隨著AI人工智慧技術的飛速發展，教育形式與工具正經歷巨大變革。然而，即便科技再強大，也無法取代老師們多年來的辛勤付出、關懷與人情溫度。他感謝各位資深教師在北加州這片土地上付出巨大努力，使華文教育與中華文化得以在第二代、第三代學子身上生根發芽。

精華 FAQ

  • 大會主要表彰北加州地區海外華文教育領域的32位優良教師，涵蓋新銳與資深教師，肯定他們長年在中文教學與文化傳承上的付出與貢獻。

  • 活動以書簡舞開場，象徵文化根基深植童心；並由象徵至聖先師的孔子帶領獲獎教師上台受獎、致贈紀念扇，營造莊重且溫馨的文化氛圍。

  • 與會代表強調，AI再進步也無法取代老師的關懷與溫度；華文教師長年耕耘，使第二代、第三代學子得以學習中文並延續中華文化。

加州 舊金山 灣區

上一則

聖塔克拉拉縣前副縣警長成洙一 承認兩項受賄罪

下一則

紀事報17年後重啟排名：灣區200強企業 科技業橫掃榜單

延伸閱讀

北加州第45屆祭孔大典9月20日舉行　民選官員任陪祭　傳承尊師重道精神

北加州第45屆祭孔大典9月20日舉行　民選官員任陪祭　傳承尊師重道精神
南加祭孔大典 表揚9資深教師

南加祭孔大典 表揚9資深教師
SUPER教師頒獎 教長缺席 國教署長喊「打給我」 挨批做過頭

SUPER教師頒獎 教長缺席 國教署長喊「打給我」 挨批做過頭
北加12僑團聲援台灣入聯 籲正視2758號決議

北加12僑團聲援台灣入聯 籲正視2758號決議
國立台灣師範大學美東校友會27日在法拉盛舉辦「2026師大大師藝術節」

國立台灣師範大學美東校友會27日在法拉盛舉辦「2026師大大師藝術節」

熱門新聞

遇難者秦正宇(音)居住在聖荷西，是蘋果公司軟體工程師，也是三名孩子的父親。（取自Gofundme頁面）

35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女

2026-09-21 15:45
加州全保明年取消一些人的健保補助，包括部分沒有綠卡、非美國公民身分的投保人。（記者邵敏／攝影）

健保新規取消補助 加州恐10萬華人受影響…業者籲及早打算

2026-09-20 02:19
馬連縣高收入納稅人比例更高居全美大型縣之首，超過四分之一的納稅人年收入突破20萬元。（谷歌地圖）

年入20萬算有錢？灣區這兩縣逾1/4納稅人都達標 全美最富

2026-09-14 15:11
星巴克與Peanuts聯名，紀念經典動畫「It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown」播出60周年，圖為吊飾及馬克杯。（讀者王小姐提供）

想買也買不到 星巴克史努比首日瘋搶 加州多家門市售完不補

2026-09-15 13:53
女神卡卡與未婚夫波蘭斯基近日被媒體拍到在灣區帶著寶寶散步，據傳地點可能是在馬連縣。（美聯社）

新手媽Lady Gaga 傳定居灣區馬連縣千萬豪宅

2026-09-15 02:20

南灣水療中心竟是秘密妓院 華裔夫婦靠這些手段年賺70萬元

2026-09-18 13:33

超人氣

更多 >
罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目

罕見現身迎習近平 梅蘭妮亞1稿喊8次「閣下」熱情引側目
關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌
62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出

62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出
35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女

35歲華人蘋果工程師 金門大橋下釣魚遇船難 留下3名年幼子女
柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」

柬埔寨8號電詐園內部曝光 牆掛中文標語灌輸「毒雞湯」