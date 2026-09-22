傳承文化薪火 北加州32位華文教師獲表揚

北加州中文學校聯合會於20日舉辦「優良教師表揚大會」，表彰32位在海外華文教育領域的優良教師。（記者王日芯╱摄影）

AI摘要 文章摘要整理： 北加州中文學校聯合會舉辦優良教師表揚大會，表彰32位華文教師，並以文化節目與僑界致意，肯定他們在海外傳承中文與中華文化的辛勞。

北加州 中文學校聯合會於20日在金山灣區 僑教中心舉辦「優良教師表揚大會」，表彰32位在海外華文教育領域的優良教師。

整場表揚大會內容豐富且富有文化意涵。節目在經典的書簡舞舞蹈中拉開序幕，象徵老師如同古典書簡般將文化之根深深刻在孩子們心中。象徵至聖先師的「孔子」帶領獲獎教師們依序穿過拱門上台接受表彰，並由「孔子」親自贈送紀念扇，現場氣氛溫馨而熱烈。

大會分三批頒發優良教師獎項並致贈紀念禮物，多位獲獎教師代表也發表動人的獲獎感言。

北加州中文學校聯合會廖璘菁會長表示，本次表揚大會的主角正是現場的32位優良教師。從剛任教滿資歷的新銳教師，到堅守講台數十年的資深園丁，每一位老師都承載著教育的使命。

廖璘菁表示，許多學生在長大成人後，最懷念的依然是當年教導過他們的中文老師。教育是一份沒有豐厚回報卻影響深遠的事業，而學生未來的成長與蛻變，就是給老師最大的回饋。她希望透過本次大會，讓平日常在講台上辛勤教課的老師們

現場來賓雲集，包括中華民國駐舊金山 臺北經濟文化辦事處伍志翔處長、金山灣區僑教中心王偉贊主任、僑務委員張正邦及多位僑界領袖代表，共同見證海外華文教育的豐碩成果與文化傳承。

伍志翔向北加州地區中文學校、超過2000位教師及學子致以崇高的敬意。他指出，隨著AI人工智慧技術的飛速發展，教育形式與工具正經歷巨大變革。然而，即便科技再強大，也無法取代老師們多年來的辛勤付出、關懷與人情溫度。他感謝各位資深教師在北加州這片土地上付出巨大努力，使華文教育與中華文化得以在第二代、第三代學子身上生根發芽。