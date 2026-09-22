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庫比蒂諾警費漲34% 市府抗爭後妥協簽約

編譯組／綜合報導
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長期抗爭之後，庫比蒂諾市府批准執法服務合約。(自庫比蒂諾市府臉書)
長期抗爭之後，庫比蒂諾市府批准執法服務合約。(自庫比蒂諾市府臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

庫比蒂諾在長期抗爭後仍同意與縣警局簽署五年執法合約，年度費用漲至2540萬美元，並在預算內以資金結餘暫時吸收赤字。

儘管先前針對大幅漲價進行長期抗爭，庫比蒂諾市府官員最終還是勉強同意，與聖塔克拉拉縣警局(Santa Clara County Sheriff′s Office)簽署執法服務新合約。

聖荷西焦點」報導，這份為期五年的執法服務合約，日前獲市議會一致通過，將於10月1日生效，並追溯至7月1日。庫比蒂諾市執法年度服務費用，將從1900萬美元漲至2540萬美元，漲幅約為34%，漲幅遠超過去水平，也超出市府預期。

縣府先前曾向庫市施壓要求接受協議，其中包括縣警長強森(Bob Jonsen)發信，表示若合約未獲簽署，縣警局將於2026年10月1日起，把目前專門服務庫比蒂諾的所有人員、重新調配至其他有資金支持空缺職位的部門。屆時將不再指派任何人員或輔助人員，在庫市提供專門執法服務。

這場爭論始於今年1月，當時縣府提議大幅提高服務費率，涉及由警長辦公室管轄「西谷巡邏分隊」(West Valley Patrol Division)服務的三個城市：庫比蒂諾、洛斯阿圖山、薩拉度加。三個城市聯合起來抵制漲價，不僅聘請公關公司，還專門建立宣傳網站。

庫比蒂諾市長摩爾(Kitty Moore)9日舉行社區會議表示，執法服務費用漲幅大且缺乏合理解釋，遠超過加州同類轄區的漲幅水平。希望對方能遵守法律規定並做到帳目透明。雙方今年6月同意將合約談判延長三個月，至9月30日截止。

三個城市於8月公佈一份獨立審計報告，指出縣府每年違規收取1070萬美元的間接費用(overhead)，違反州法，金額大致相當於擬議的費用漲幅。但縣府官員對此表示異議，堅稱間接費用核算符合規定。

薩拉度加市於8月19日批准與警長辦公室簽訂的新合約。不過，該市仍在考慮將與洛斯蓋圖-蒙特賽倫諾警察局(Los Gatos–Monte Sereno Police Department)建立合作關係，作為替代方案。洛斯阿爾山則於8月31日批准合約。

庫比蒂諾市原本打算獨自爭取，並向縣府申請第二次為期三個月的延期。但聖縣縣長威廉斯(James R. Williams)9月13日發出電郵拒絕請求。

庫比蒂諾市經理卡普爾(Tina Kapoor)表示，市府已將新警長服務合約全額費用，納入今年財政年度、截至2027年6月30日的預算，希望由此產生的暫時性赤字，將由現有資金結餘彌補，因此，未來幾年不必考慮削減服務。

精華 FAQ

  • 因縣府堅持新費率，且警長警告若不簽約，將在2026年把庫市專屬人員調離；庫市評估後認為續約可確保基本警務服務不中斷。

  • 庫比蒂諾年度執法費用將從1900萬美元升至2540萬美元，漲幅約34%，明顯高於往年與市府原先預期，也成為爭議核心。

  • 報告指控縣府每年違規收取1070萬美元間接費用，認為已違反州法，金額約等同擬議漲幅；但縣府對此表示反對，稱算法合法。

聖荷西

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