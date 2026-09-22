前聖縣副警成洙一認受賄 將交出執法執照、社區服務400小時、緩刑2年

聖塔克拉拉縣前副警長成洙一21日承認了兩項與受賄相關的指控。(本報檔案照片)

AI摘要 文章摘要整理： 前聖縣副警長成洙一認罪兩項索賄重罪，換取交出執照、400小時社服與2年緩刑，這起圍繞CCW許可證利益交換的貪腐案也告一段落。

聖荷西 信使報（Mercury News）報導， 聖塔克拉拉縣前副警長成洙一（Rick Sung）21日承認了兩項與受賄相關的指控。這些指控源於一起具有歷史意義的醜聞：據稱他與前任縣警長領導層利用發放隱蔽持槍許可證的權力，向富有且人脈廣泛的許可證持有人索取政治及其他好處。

成洙一是聖縣地檢處有史以來定罪級別最高的縣警局官員。同樣在周一，另一名共同被告被撤銷指控，標誌著歷時六年的起訴程序告一段落。這宗案件已導致數人被定罪，並促使前任長期任職的警長史密斯（Laurie Smith）於2022年被罷免。史密斯在另一起罕見的非刑事審判中被判定犯有民事腐敗罪。

根據認罪協議，成洙一對兩項獨立的重罪索賄指控表示認罪，他將交出州執法執照，完成400小時社區服務，並接受為期兩年的緩刑。

認罪協議的另一部分規定，檢方允許成洙一在完成社區服務和緩刑期後，申請將重罪降為輕罪，並隨後尋求撤銷指控或追溯性撤銷。

當高等法院法官Hanley Chew詢問成洙一是否理解其認罪內容時，成洙一僅回答「我理解」。當法官要求成洙一確認認罪時，成洙一回答「有罪」。

在庭審後的書面聲明中，成洙一的辯護律師指出，此次認罪為這起「出於政治動機」的案件畫上了必要的句號，該案刻意迴避了只有時任警長史密斯才有權簽發隱蔽攜帶武器（CCW）許可證這一事實。

成洙一被定罪的其中一項指控稱，他曾拖延申請人查達（Harpreet Chadha）隱蔽攜帶武器許可證的續期，直到查達向警長辦公室提供其聖荷西沙魚隊（San Jose Sharks）豪華包廂的免費使用權。史密斯還被民事法庭單獨指控，稱其隱瞞了豪華包廂門票的來源，以規避禮品申報要求。

成洙一還因另一項賄賂指控被起訴，該指控稱他與一名縣警隊長及一名蘋果公司安保高管合謀，向縣警局捐贈大量iPad，以此換取為這家科技公司的安保人員加快簽發隱蔽攜帶武器許可證。

成洙一在周一認罪的其中一項內容，正是承認他在iPad案中的罪責。

這起廣泛的賄賂和腐敗案涉及一系列調查和指控，核心圍繞史密斯及其辦公室在發放持槍許可證過程中長期存在的政治及其他形式的利益交換指控。

韓國首爾出生長大的成洙一，1987年15歲時移民美國。聖荷西州大犯罪學系畢業後，他進入一家科技公司擔任銷售，後來創業開了多家韓國餐廳。約在30歲時加入聖縣警隊，從基層做起，一路晉升，2018年升為副警長。2019年因史密斯涉貪腐案牽連而被調查。2020年底遭大陪審團起訴。