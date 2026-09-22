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金門大橋釣魚船撞礁 35歲華人工程師亡 留3子女、友發眾籌

記者王子涵／舊金山報導
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遇難者秦正宇(音譯；左後)居住在聖荷西，是蘋果公司軟體工程師，也是三名孩子的父親...
遇難者秦正宇(音譯；左後)居住在聖荷西，是蘋果公司軟體工程師，也是三名孩子的父親。（取自Gofundme頁面）

AI摘要

文章摘要整理：

蘋果軟體工程師秦正宇在金門大橋附近釣魚時，因漁船撞礁翻覆不幸身亡，留下妻子與3名年幼子女，友人已發起募款協助。

35歲華人蘋果軟體工程師秦正宇（音譯，Daniel Zhengyu Qin），日前在金門大橋附近釣魚時，遭遇漁船撞礁海難，不幸身亡。

友人近日為其妻子及三名年幼子女發起gofundme募款。

據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，遇難者秦正宇居住在聖荷西，是蘋果公司軟體工程師，也是三名孩子的父親。他17日清晨與另外兩人乘坐漁船出海，約上午6時後，船隻在金門大橋北塔附近的Lime Point撞上礁石，隨後開始翻覆，船上兩人落水。

美國海岸防衛隊表示，約上午6時08分收到船隻遇險通知，救援艇約五分鐘後抵達。當時兩人已在水中，另一人仍留在船上，船隻則卡在礁石間並逐漸翻覆。三人被發現時都仍有生命跡象，也都穿著救生衣。

海岸防衛隊救起其中兩人，第三人由舊金山警局水上單位救出。三人其後被送往馬連縣岸邊接受急救，再轉送醫院。秦正宇經搶救後不治身亡，另外兩名乘客則受重傷生還。

警方重大事故調查組正在調查船隻撞上礁石的原因。海岸防衛隊表示，事發時有少量霧氣，能見度受到一定影響，但其他天候狀況大致正常，目前尚未確定事故原因。

事故發生後，秦正宇的朋友Cathy Wu發起募款，受款人為秦正宇的妻子鄧瑤(音譯，Yao Deng)。募款頁面透露，秦正宇留下三名年幼子女，包括一名11歲的兒子，以及分別9歲和3歲的兩名女兒。

募款頁面形容秦正宇是一名盡責的丈夫和疼愛孩子的父親，個性善良、幽默且樂於助人。他也經常把孩子已不合用的用品轉送給其他家庭，出海釣魚後亦會將漁獲分享給身邊朋友。

精華 FAQ

  • 他17日清晨與另外2人搭漁船出海釣魚，行經金門大橋北塔附近的Lime Point時撞上礁石後翻覆，送醫搶救仍不治。

  • 海岸防衛隊約在6時08分接獲通報，5分鐘後趕抵現場，3人都穿救生衣且仍有生命跡象；其中2人重傷生還，秦正宇經搶救後身亡。

  • 他留下妻子鄧瑤與3名年幼子女，分別是11歲兒子、9歲與3歲女兒。友人Cathy Wu已發起gofundme募款，盼協助遺屬度過難關。

金門大橋 釣魚 華人

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