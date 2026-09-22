美鈔序號8個8 100元暴漲變1.92萬
收到100美元鈔票，多數人可能只會確認真假或直接放進錢包，但下次不妨多看一眼上面的序號。一張面值僅100美元的美鈔，就曾因為擁有特殊序號，在拍賣會上以1萬9200美元成交，價格達面值的192倍。
新聞周刊報導，根據Heritage Auctions拍賣紀錄，這張鈔票為2017A系列100美元聯準會鈔票，最特別之處是8位數字序號全部都是「8」，也就是「88888888」。這種所有數字完全相同的序號，被收藏界稱為「Solid Serial Number」。
這張鈔票保存狀況也相當出色，獲專業紙鈔評級機構PMG評為Superb Gem Uncirculated 68 EPQ，最終於2024年9月13日以1萬9200美元成交。Heritage Auctions指出，三年前也曾拍賣另一張同樣帶有「88888888」序號的2017A系列100美元鈔票，當時成交價為7200美元。
這也顯示，即使同樣是特殊序號，收藏價值仍可能相差很大。鈔票的保存狀況、評級、所屬聯準會地區等因素，都可能影響收藏家願意支付的價格，因此並非只要看到特殊號碼，就代表手中的鈔票一定價值數千甚至上萬美元。
除8個數字完全相同，其他具有特殊排列方式的序號也可能受到收藏家注意。例如「12345678」或「87654321」這類依序排列的「階梯號」，以及重複數字、非常低的序號等。Heritage Auctions的紀錄顯示，一張序號為「87654321」的2017A系列100美元鈔票，2024年也曾以2880美元成交。
另外，拿到美鈔時也可以留意序號旁是否出現星號。美國雕刻印刷局（BEP）表示，每張聯準會鈔票都有自己的序號。如果製造過程中發現已印上序號的鈔票存在瑕疵，需要以新鈔替換，由於重新使用完全相同的序號既昂貴又耗時，因此會使用帶有特殊序號及星號的替代鈔票，也就是俗稱的「Star Note」。
不過，特殊序號只是影響收藏價值的因素之一。保存狀況較差的鈔票，即使序號有特色，也不能直接與保存完好、經專業機構評級的拍賣品相比。因此，下次收到100美元鈔票時，除了看看是不是「大鈔」，也可以順手瞄一眼序號。
報導中的鈔票是2017A系列100美元聯準會鈔票，序號8位數全部都是8，也就是88888888。因為屬於Solid Serial Number，再加上保存狀況極佳，最後在拍賣會上以1萬9200美元成交。 文章指出，特殊序號只是因素之一，實際成交價還會受鈔票保存狀況、專業評級高低，以及所屬聯準會地區等影響。因此即使序號相同，不同鈔票的市場價值也可能相差很大。 收藏家也會注意像12345678或87654321這類依序排列的階梯號、重複數字、非常低的序號，以及帶星號的Star Note。這些類型都有機會提高收藏價值，但仍要看整體品相與評級。
精華 FAQ
報導中的鈔票是2017A系列100美元聯準會鈔票，序號8位數全部都是8，也就是88888888。因為屬於Solid Serial Number，再加上保存狀況極佳，最後在拍賣會上以1萬9200美元成交。
文章指出，特殊序號只是因素之一，實際成交價還會受鈔票保存狀況、專業評級高低，以及所屬聯準會地區等影響。因此即使序號相同，不同鈔票的市場價值也可能相差很大。
收藏家也會注意像12345678或87654321這類依序排列的階梯號、重複數字、非常低的序號，以及帶星號的Star Note。這些類型都有機會提高收藏價值，但仍要看整體品相與評級。
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