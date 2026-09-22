灣區精品店獲6920萬關稅退款 被成本抵消

灣區精品店RH獲得6900萬美元關稅退稅，但其中大部分又被用於抵消不斷上漲的成本。（本報檔案照）

信使報（Mercury News）報導， 一家總部位於馬連縣的全球奢侈品及體驗零售商，在第二財季通過關稅退稅 獲得了6920萬美元現金，這為其盈利和利潤率帶來顯著提振，但這家精品公司表示，其中大部分收益實際上將被更高的供應鏈成本所抵消。

總部位於柯德麥迪拉（Corte Madera）的RH（前身為Restoration Hardware）在第二季度的毛利中確認了5510萬美元的「國際緊急經濟權力法」（Emergency Economic Powers Act）關稅退稅，使其毛利率提高了約六個百分點。另有1390萬美元用於降低庫存成本，預計將在第三和第四季度提升毛利率。

RH表示，計畫將總計約6900萬美元收益中的5000萬美元用於抵消因油價上漲導致的意外供應鏈成本增加，剩餘約1900萬美元將用於提升淨利潤。

「成本大幅增加，沒有人能揮動魔法棒，」董事長弗里德曼（Gary Friedman）在網絡直播中說。

RH受到的影響相當大。該公司報告的調整後EBITDA利潤率為19.4%，但剔除一次性關稅退稅收益後為13.4%。EBITDA是指息稅折舊及攤銷前利潤，是衡量經營業績的一項指標。

RH目前正日益重視其全新推出的傳統與古典家具系列「RH Estates」。公司計畫於11月擴大該系列的品類範圍並增加Sourcebook產品目錄的發行量，並將「Estates」系列陳列在占其業務約80%的展廳主層。RH預計「Estates」系列最終將占其產品總量的半數，其當前平均價格比RH現有產品系列高出45%。

RH倫敦店已於6月27日開業，佛州那不勒斯（Naples, Florida）的RH Compound計劃於2026年底或2027年初開業，隨後將於2027年在休士頓和佛州阿文圖拉（Aventura, Florida）開展項目。