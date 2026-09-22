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舊金山最貴全日托 每月收費4890元

編譯林思牧／綜合報導
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拉斯庫拉國際學校（La Scuola International School）...
拉斯庫拉國際學校（La Scuola International School）全日制課程每天上課9小時，每月費用為4730元，折合每小時約24元。(Google Maps)

舊金山最貴的學前教育機構托兒所（preschools），每個月家長要花多少錢？因為市府的一項政策，收入中等的家庭很可能根本不用繳學費。

舊金山紀事報報導，首先，來看看一個基本情況：紀事報彙整了全市300多所托兒所的數據，包括學費在內。對於需要全天（8小時工作日）托育的家庭來說，每月的平均費用約為2500元。對於尋找半日托育方案的家長，也有一些幼兒園的月費只需幾百元。

對於收入低於或等於所在地區收入中位數200%的家庭，市政府透過「全民早期教育」（Early Learning for All，簡稱ELFA）計畫提供經濟援助。對於年收入低於17萬8300元的四口之家，參與該計畫的家庭可以免費上托兒所；對於年收入低於32萬4200元的家庭，則可獲得分級資助。家長可向市府或學校詢問確切情況。

但高端學前教育機構的費用可能相當昂貴。為了計算全市最貴的托兒所是哪家，紀事報根據每月標價，將其分解為全日制（8小時或以上）和半日制（不到8小時）項目的每小時費用。

根據這項計算，最貴的托兒所是位於Dogpatch社區的拉斯庫拉國際學校（La Scuola International School）。紀事報計算得出，該校的半日制課程每天上課4小時45分鐘，每月費用約為3780元，折合每小時略低於37元。該校的全日制課程每天上課9小時，每月費用為4730元，折合每小時約24元。

但若僅從每月價格來看，舊金山最貴的全日制托兒所是位於Mission區的Children′s Day School。該校每月收費4890元，但每天上課10小時，折合每小時約22.50元。拉斯庫拉國際學校和Children′s Day School都是提供學前教育的K-8（幼稚園到八年級）學校。

一些收費較高的托兒所可能會提供一些特色服務，例如前沿課程或語言沉浸式教學–或者兩者兼具。Children′s Day School的課程中融入了西班牙語教學，並在其戶外農場和花園中安排了實踐課程。

拉斯庫拉國際學校的課程90%以義大利語授課，該校稱其教學方法以瑞吉歐艾米利亞教育理念為基礎並採用國際文憑課程體系（Reggio Emilia-inspired with an International Baccalaureate curriculum）。

拉斯庫拉國際學校（La Scuola International School）...
拉斯庫拉國際學校（La Scuola International School）上課的一個場景。(谷歌地圖)

精華 FAQ

  • 紀事報彙整全市300多所托兒所資料後指出，若家庭需要8小時工作日的全天托育，平均每月費用約為2500元；若選半日方案，也有每月只要數百元的選項。

  • 收入低於或等於所在地區收入中位數200%的家庭可申請ELFA援助；年收入低於17萬8300元的四口之家可免費就讀，低於32萬4200元者則可獲分級資助。

  • 若只看每月標價，Mission區的Children′s Day School最貴，全日制每月收費4890元，且每天上課10小時，折合每小時約22.50元，並融入西班牙語與戶外實作課程。

舊金山

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