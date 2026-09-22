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「你值多少錢」航空公司暗中打分 旅客飛行次數、刷卡消費影響升等

記者張宏╱綜合報導
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航空公司在秘密給旅客打分，每次消費、飛行和信用卡申辦，都可能成為描述「你值多少錢...
航空公司在秘密給旅客打分，每次消費、飛行和信用卡申辦，都可能成為描述「你值多少錢」的數據支持。（AI生成圖）

普通旅客研究再多省錢技巧、免費升等攻略，也可能不如航空公司資料庫的一串數字來得重要。每次消費、飛行，都可能成為描述「你值多少錢」的數據。

從英國航空曝光的旅客價值評分系統「企業個人價值（CIV）」，到美聯航把聯名信用卡直接納入里程回饋規則，再到達美航空以客戶終身價值衡量忠誠度；航空公司衡量旅客方式，不再只是「飛了多少、坐了多久」。在龐大數據矩陣背後，航空公司真正想知道的是「這個旅客值得花多少成本留住？」

simpleflying網站報導，博客「One Mile At A Time」博主Ben Schlappig發現，英國航空存在一套名為CIV的旅客價值評分。英國航空俱樂部會員除Blue、Bronze、Silver、Gold等公開會員等級外，還有一個CIV分數。根據Head for Points等資料，英國航空已使用CIV約10年，CIV大致從0到105。Blue約落在0–5、Bronze 為 6–13、Silver為14–35、Gold為36–96，Gold Guest List、Premier等更高價值客戶，則位更高區間。英國航空並沒有公開說明CIV的計算公式。

這不是大家司空見慣的航空公司會員制度，而是同一個「Gold」會員間，可能還存在另一層排序。航空公司不只想知道「你是不是忠實客戶」，還想知道「你究竟有多值得留住」。當航班超賣、需要安排升等，或發生其他需要航空公司作出取捨的情況，旅客的CIV評分可能影響航空公司的處理方式。

澳洲航空常客社群長期流傳稱為PCV（Process Customer Value）的內部概念。相關旅客討論，PCV可能被用於升等，且衡量的不只是飛行次數或艙等，而是旅客「為航空公司帶來的價值」，但澳航沒有公開確認其完整評分制度。

美國的航空更為直接，票價越低獎勵越少，且呈現以信用卡為主導的會員忠誠度模式。路透報導，美國航空和達美航空已停止向基礎經濟艙機票贈送AAdvantage哩程和常旅客積分，而是讓客戶使用其聯名美國運通卡進行消費，以幫助獲得精英會員資格。美聯航今年4月2日改革MileagePlus里程政策，一般會員如沒有United聯名信用卡，每消費1美元購買符合條件的航班只取得3哩獎勵，持有符合條件信用卡者則可取得6哩。沒有精英會員身分且沒有聯名卡的會員購買基本經濟艙，將不再獲得里程。

2024年達美從美國運通卡聯名信用卡合作中取得74億元收入，且聯名卡持卡人還可享行李費減免、貴賓室、優先登機等待遇。換言之，航空公司衡量「忠誠」的方式正在改變，不只是乘客，還需要是信用卡客戶、合作夥伴消費者，及一個能為航空公司帶來終身收入的數據集合。

但也有航空公司否認這一做法，阿拉斯加航空忠誠度計畫負責人Kevin Scott表示，非特定信用卡的持卡人「仍然可透過飛行獲得可觀的價值」。

精華 FAQ

  • CIV是英國航空用來評估旅客價值的內部分數，目的在判斷乘客值得投入多少成本留住。它可能影響超賣處理、升等安排與其他資源分配，但英航未公開完整計算公式。

  • 因為航空公司不只看飛行次數，也看旅客是否能帶來長期收益。美聯航、達美與美國航空都把聯名卡消費納入會員回饋，甚至影響哩程累積與精英資格，讓忠誠度更依賴消費能力。

  • 它讓同樣的會員等級之內，還可能再被細分排序，升等與福利不再只看搭機頻率。對旅客而言，除了搭機，也要透過刷卡與合作消費累積價值，才能獲得更多待遇。

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