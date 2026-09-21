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加州議會通過AB 2050法案 HOA費用恐再漲 影響1400萬居民

記者朱敏梓／綜合報導
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加州一項新法案可能推高屋主協會（HOA）管理費及特別受益費，引發居民對居住成本增...
加州一項新法案可能推高屋主協會（HOA）管理費及特別受益費，引發居民對居住成本增加的擔憂。圖為洛杉磯一處住宅社區。（記者朱敏梓／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

加州議會通過AB 2050，要求HOA為未來30年維修預留充足儲備金，可能推高管理費與特別受益費，老舊社區受影響尤大。

加州屋主協會（HOA）管理費恐掀起新一波漲價潮。加州議會近日通過AB 2050法案，要求公寓、聯排住宅的屋主協會為未來30年維修支出準備充足儲備金。支持者認為，此舉可避免建築老化後向屋主徵收巨額費用；反對者則警告，法案可能導致管理費及「特別受益費」（special assessment）大幅增加，影響全州約1400萬居民。

舊金山紀事報報導，AB 2050已於本月初獲州議會通過，現送交州長紐森。紐森須在9月30日前簽署或否決法案。

根據法案，自2032年起，如果屋主協會的財務評估顯示，儲備金未來30年內可能用罄，協會就必須把至少15%的年度預算撥入儲備金，直到資金足以支付未來維修及更新工程。

如果現有預算不足以支應這筆款項，屋主協會可能需要提高每月管理費，或向住戶徵收特別受益費。

美國人口普查局數據顯示，加州近四分之一家庭需要支付屋主協會費用。這類費用用於公共區域維護、建築修繕及保險，金額從每月數百元到上千元不等。近年受到保險、人工及建材成本上漲影響，不少社區的HOA費用已持續攀升。

加州消費者聯盟反對該法案。執行主任Robert Herrell表示，部分屋主協會長期忽視儲備金問題，新規上路後可能大幅調漲管理費。他認為，要求HOA增加儲備金的同時，也應限制費用上漲速度，並增加對屋主的財務保障。

依照加州現行規定，屋主協會在不經會員投票的情況下，一般可於每個財政年度將常規管理費提高最多20%，並可徵收總額相當於年度支出預算5%的臨時特別攤派。

支持法案的社區協會組織加州立法行動委員會則表示，建築物的維修帳單不會消失，若社區長期收取過低管理費，最後可能面臨數萬元甚至更高的突然攤派。提前累積儲備金，雖會增加部分屋主目前的支出，卻可降低未來一次性承擔巨額維修費的風險。

公寓市場也面臨貸款規定收緊的壓力。房利美（Fannie Mae）預計自明年起，要求公寓協會將年度預算的15%投入儲備金，高於目前的10%。儲備不足或維修問題嚴重的公寓大樓，可能難以取得房貸，進而影響房屋買賣及價格。

專家指出，AB 2050對每個社區的影響並不相同。儲備金充足、長期按計畫維修的屋主協會，管理費未必明顯上漲；但財務狀況不佳、建築老舊或長期延後維修的社區，屋主可能面臨較大幅度的費用調整。準備購買公寓或聯排住宅的民眾，應查看HOA財務報告、儲備金研究及未來維修計畫，避免買房後才發現還有一筆高額帳單。

精華 FAQ

  • 法案要求公寓與聯排住宅的屋主協會，從2032年起若評估顯示30年內儲備金可能用罄，就必須把至少15%的年度預算撥入儲備金，以支應未來維修與更新工程。

  • 因為若協會現有預算不足以撥出法定儲備金，就可能必須提高每月管理費，或向住戶徵收特別受益費，讓屋主先承擔更多成本，以避免日後突然出現巨額維修帳單。

  • 儲備金充足、維修規畫完整的社區衝擊較小，但財務較弱、建築老舊或長期延後維修的HOA，費用調整壓力會更大；準買家也應先查閱財報、儲備研究與維修計畫。

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