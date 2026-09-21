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巴洛阿圖研議ADU分售 市府意見分歧

記者龔玥╱聖荷西報道
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巴洛阿圖市議員及部分市議會候選人將ADU視為在單戶住宅區增加住房的一種方式，認為...
巴洛阿圖市議員及部分市議會候選人將ADU視為在單戶住宅區增加住房的一種方式，認為相較大型住宅開發案，ADU對現有社區的影響相對較小。(Google Maps)

AI摘要

文章摘要整理：

巴洛阿圖考慮讓ADU可獨立出售，但市府對需求、制度公平與可能後果意見分歧，短期內尚未決定是否推動相關條例。

今年6月，聖荷西一間附屬住宅單位(ADU)成為加州首個與主屋分開出售的ADU，以53萬元成交。隨著加州新法允許地方政府將更多種ADU視為共管公寓（condominium）單位出售，巴洛阿圖也正在考慮制定相關條例，但在需求、公平性及可能產生的意外後果等問題上，市府內部仍存在不同意見。

ADU近年成為巴洛阿圖增加住房供應的重要方式之一。隨著州政府修改相關法律，加上市府政策調整，當地ADU數量近年大幅增加。

根据巴洛阿圖在線(Palo Alto Online)報導，巴洛阿圖市議員及部分市議會候選人將ADU視為在單戶住宅區增加住房的一種方式，認為相較大型住宅開發案，ADU對現有社區的影響相對較小。

不過，是否有必要讓ADU可以在不分割土地的情況下單獨出售，仍引發討論。巴洛阿圖規畫及交通委員會日前討論相關議題時，多名委員對ADU獨立出售表示疑慮。現行州法SB 9，已允許部分單戶住宅用地分割成兩個地塊，屋主也可在相關土地上興建雙拼住宅或ADU。

規華委員阿金（Allen Akin）表示，SB 9法案本身已提供興建及出售ADU的途徑，因此另訂一套允許ADU單獨出售的制度，必要性可能有限。他指出，SB 9包含停車及屋主自住等要求，而新的ADU共管公寓條例可能沒有相同限制。

SB 9自2022年生效以來，巴洛阿圖僅約30個房產使用該法進行土地分割。相比之下，巴洛阿圖2025年共建成137個ADU。市府住房數據顯示，為達到2031年的八年住房目標，巴洛阿圖估計仍需要興建512個ADU。

由於加州允許ADU獨立出售的新制度今年才開始實施，多名委員認為目前缺乏足夠數據判斷市場需求，尤其SB 9目前的使用量並不高，因此對是否立即建立新的ADU共管公寓制度持保留態度。

支持者則認為，ADU獨立出售可以創造更多適合年輕家庭購買的入門型住房，也可能讓年長屋主在縮小居住空間時，繼續享有加州第13號提案（Proposition 13）帶來的部分房產稅優惠。

規畫委員會最終沒有支持向市議會推薦ADU獨立出售制度，但委員們也提出，如果市議會決定繼續推動，條例應考慮一些限制。例如，不應設定最低土地面積要求，並將相關制度限定於住宅區及住宅用途。

目前，市議會何時再次討論ADU開發標準及ADU獨立出售條例，尚未確定。部分居民也要求市府進一步修改相關規定。

精華 FAQ

  • 因加州新法允許地方政府將更多ADU視為共管公寓出售，且聖荷西已出現首例分售成交，巴洛阿圖因此評估是否跟進，作為增加住房供應的另一種方式。

  • 委員們擔心市場需求不足、制度可能不如SB 9完整，且新制度若缺乏停車、自住等限制，恐帶來公平性與管理上的意外後果，因此傾向先觀望。

  • 支持者認為分售可提供年輕家庭負擔得起的入門住房，也讓年長屋主縮小居住空間時保有部分稅務優勢；反對者則認為現行SB 9已提供相似途徑，未必需要另設制度。

加州 聖荷西

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