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假冒49人球員交友騙女性投資 受害者增至61人

記者王子涵／舊金山報導
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檢方指控，洛夫利用社交媒體及交友應用程式建立不同的虛假身分，其中包括冒充舊金山4...
檢方指控，洛夫利用社交媒體及交友應用程式建立不同的虛假身分，其中包括冒充舊金山49人隊球員以及富有的瑞士房地產投資者。（FBI提供)

AI摘要

文章摘要整理：

FBI指出，假冒舊金山49人球員的交友投資詐騙案受害者增至61人，嫌犯利用假身分、AI與虛假投資帳戶行騙，案件跨至少4州。

美式足球賽季已開打，舊金山49人（San Francisco 49ers）20日迎來賽季首場主場比賽，而一宗涉及假冒舊金山49人球員、透過交友軟體建立感情關係後誘騙女性投資的詐騙案，又有新的進展。聯邦調查局（FBI）20日表示，疑似受害者持續增加，又有35名女性出面報案，使案件涉及的疑似受害者總數增至61人。調查人員相信，可能還有更多受害者尚未現身。

據ABC7引述ESPN報導，35歲男子洛夫（Daejon Love）與18歲的陳泰勒（Taylor Chan，音譯）目前面臨電信詐騙以及共謀電信詐騙等聯邦指控。FBI波特蘭辦公室主管歐森（Doug Olson）表示，執法人員目前仍在核實最新出面的35名女性是否均為兩人的受害者。

陳泰勒涉嫌有時假扮洛夫的財務顧問，協助說服受害者相信，洛夫會把她們的資金交由他進...
陳泰勒涉嫌有時假扮洛夫的財務顧問，協助說服受害者相信，洛夫會把她們的資金交由他進行投資。（FBI提供)

歐森表示，調查人員對短時間內出現如此大量受害者感到驚訝，也擔心類似的詐騙手法可能被其他人仿效。他呼籲任何曾與洛夫或陳泰勒接觸、懷疑自己遭到詐騙的人與FBI聯絡，不必因為感到尷尬而不願報案。

根據刑事起訴文件，目前已知至少26名受害者遭騙走超過130萬元，案件涉及至少四個州。相關涉嫌詐騙行為可追溯至2022年2月，一直持續至2026年8月24日兩人在愛達荷州博伊西（Boise）機場被捕。FBI則於2024年9月開始調查兩人。

檢方指控洛夫利用社交媒體及交友應用程式建立不同的虛假身分，其中包括冒充舊金山49人隊球員，以及富有的瑞士房地產投資者。他先與女性建立關係，再說服對方交出資金進行所謂投資。陳泰勒則有時假扮洛夫的財務顧問，協助說服受害者相信，洛夫會把她們的資金交由陳進行投資。

FBI指出，這套騙局會按照不同受害者「量身打造」，並非每名受害者都遇到洛夫假扮49人球員，但職業運動員的身分經常被用來解釋他的財富來源。洛夫有時聲稱自己是現役球員，有時稱是前球員或正在傷兵名單上，並利用網路內容讓受害者搜尋他的假身分時，看似能找到資料佐證其說法。

歐森表示，案件還涉及虛假的投資帳戶、安排好的視訊通話以及利用人工智能強化虛假身分等手法，讓受害者相信對方身分及投資計畫是真實的。

49人隊方面向ESPN表示，在FBI今年8月聯絡球隊之前，球隊並不知道洛夫，也從未收到與他有關的報告。FBI表示，49人隊配合調查並協助確認洛夫從未是球隊僱員或球員，也從未效力於NFL。

精華 FAQ

  • FBI表示，最新又有35名女性出面報案後，疑似受害者總數已增至61人；但當局仍在核實其中是否全都屬於這起案件的直接受害者。

  • 洛夫先在社群媒體和交友應用程式建立感情關係，再冒充49人球員或富有投資者，誘使對方交出資金投資；陳泰勒有時則假扮財務顧問協助取信受害者。

  • 檢方稱案件至少涉及4州，已知至少26名受害者損失逾130萬元；FBI指出詐騙還用到虛假帳戶、安排視訊與AI，49人隊也證實洛夫從未效力球隊或NFL。

FBI 舊金山 詐騙

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