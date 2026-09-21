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舊金山巨人隊傳奇解說員庫伊珀 確診患喉癌

記者王子涵／舊金山報導
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庫伊珀（Duane Kuiper，右）和老搭檔克魯考（Mike Krukow，左...
庫伊珀（Duane Kuiper，右）和老搭檔克魯考（Mike Krukow，左），被灣區球迷暱稱為「Kruk and Kuip」。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

巨人隊傳奇播報員庫伊珀宣布確診喉癌並已展開治療，雖為5年內第2度罹癌，仍樂觀面對，並計畫本周末重返播報台陪老搭檔克魯考。

舊金山巨人隊（San Francisco Giants）傳奇播報員庫伊珀（Duane Kuiper）20日宣布，自己近日確診喉癌，並已於上周在史丹福醫療中心開始接受治療。這是現年76歲的庫伊珀五年內第二度罹癌，不過他表示，這次癌症與2021年的病症無關，並對治療成功抱持樂觀態度。

庫伊珀在巨人隊發布的聲明中表示，由於持續接受治療，他將缺席周一及周三的比賽轉播，但計畫周二重返播報台，並在本周末球季最後一個系列賽再次上陣，陪伴合作多年的老搭檔克魯考（Mike Krukow）完成退休前的最後一場比賽。

克魯考今年8月宣布，將在2026球季結束後退休。兩人數十年來共同擔任巨人隊播報員，被灣區球迷暱稱為「Kruk and Kuip」，已成為巨人隊轉播的重要象徵。巨人隊預計於9月27日例行賽最後一戰後，在甲骨文球場（Oracle Park）為克魯考舉行場上致敬儀式。

庫伊珀特別表示，他期待本周末回到工作崗位，為搭檔的傑出生涯喝采。他同時感謝目前接受的醫療照護，以及家人、巨人球團、播報搭檔和各界給予的支持。

庫伊珀日前並未隨隊前往洛杉磯轉播巨人對道奇的比賽。資深巨人播報員米勒（Jon Miller）向舊金山紀事報表示，他直到近日才得知庫伊珀的病情，並希望老搭檔能順利完成治療，在明年春訓時健康回歸。

這已不是庫伊珀第一次因癌症暫別播報台。2021年6月，他曾宣布因健康問題需要立即接受化療，並因此缺席近兩個月的巨人隊比賽轉播。當時他沒有公開具體病症，之後於同年7月重返播報台，還特意瞞著克魯考，在比賽前突然現身給老搭檔一個驚喜。

精華 FAQ

  • 庫伊珀近日確診喉癌，並已於上周在史丹福醫療中心開始接受治療。他表示會持續配合醫療安排，對治療成功抱持樂觀態度，也感謝醫護、家人與球團支持。

  • 由於持續治療，他將缺席周一及周三的比賽轉播，但計畫周二重返播報台，並在本周末球季最後一個系列賽再次上陣，完成與克魯考的合作任務。

  • 這已是庫伊珀5年內第2度罹癌。2021年6月他曾因健康問題接受化療，當時缺席近2個月轉播，後來在同年7月恢復工作，這次則表示新病症與當年無關。

舊金山 癌症 退休

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