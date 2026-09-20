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奇觀 船夫拖「一整棟房子」划過聖巴布洛灣前往屋崙

編譯廖宜怡／綜合報導
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一棟房屋穿越聖巴布洛灣前往屋崙，讓長年在海上活動的漁民也感到震驚。示意圖。（取自...
一棟房屋穿越聖巴布洛灣前往屋崙，讓長年在海上活動的漁民也感到震驚。示意圖。（取自Pexels）

灣區一名全職漁民見慣了海上各種奇觀，然而，一棟在海灣中航行的兩層樓房屋卻讓他大吃一驚。

舊金山紀事報報導，16日上午，57歲漁民默迪納斯（Zack Medinas）看到一艘機動船正緩慢拖著一棟房屋在波濤洶湧的聖巴布洛灣（San Pablo Bay）中行駛。他接受紀事報採訪時說：「我遠遠看著它駛來，我的反應和其他人一樣：那是什麼鬼東西？」

影片顯示，這棟在海灣中移動的房屋外觀呈淡黃色，似乎坐落在一艘與機動船相連的駁船（barge）上，顯然正朝著屋崙的方向駛去。

擁有當地釣魚包船公司Gatecrasher Fishing Adventures的默迪納斯表示，他和他的船員當時正在聖巴布洛灣上，聽到海岸防衛隊透過無線電向海上民眾發出警告，稱有一棟房屋正在海灣東北側移動中。

默迪納斯說，他當下第一個念頭是，這棟房子是否承受得住當天海面上的強風。他說：「看起來超級危險，簡直匪夷所思。」

默迪納斯後來將這段影片發布到Instagram上，截至18日晚上，這段影片的觀看次數已達11萬6000次，遠高於他發布過的其他海洋影片。許多網友對房屋竟然可以在海上移動感到震驚。

舊金山海岸防衛隊公共事務官湯普森（John Thompson）表示，這種情況雖很罕見，但是合法的。

湯普森稱，海岸防衛隊於16日上午7時30分左右接到報案電話，委利賀站（Station Vallejo）的執法人員隨後在海上與機動船駕駛會面，對其船上是否配備了所有必要安全設備進行核實。湯普森表示，這艘船的確配備了所有應有的設備。

湯普森指出，如果機動船駕駛是以商業目的拖運這棟房屋，那麼他的行為就屬非法，因為他並沒有相關駕照，但這名駕駛表示，他只是幫朋友一個忙。

湯普森表示，這棟房屋目前已安全從納巴河（Napa River）移到屋崙河口的傑克倫敦廣場（Jack London Square）。

精華 FAQ

  • 他看到一艘機動船正拖著一棟兩層樓房屋，在波濤洶湧的海灣中緩慢前進，外觀像是房子放在駁船上，場面相當罕見。

  • 海岸防衛隊表示，這種情況雖然少見，但本身並不違法；他們也確認船上備有所有必要安全設備，因此未發現立即違規情形。

  • 海岸防衛隊指出，房屋已安全從納巴河移到屋崙河口的傑克倫敦廣場；駕駛稱自己只是幫朋友一個忙，並非以商業目的拖運。

灣區 屋崙 舊金山

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